Benjamín Vicuña viajó a Europa con su novia en medio del escándalo en el que quedó envuelta la China Suárez

En los últimos días, las cosas estuvieron más tensas que nunca en el mundo del Wanda Gate, después de que Mauro Icardi protagonizara un escandaloso cruce con la policía en el Chateau Libertador. Tras el episodio, el futbolista terminó imputado por hostigamiento y su novia, la China Suárez, quedó en el centro de la polémica luego de que se revelara que el juez dispuso que las hijas de su pareja no pueden verla más durante las visitas. Si bien la ex Casi Ángeles no dio declaraciones al respecto, en las redes sociales no pararon de criticarla por este motivo.

Sin embargo, en medio de todo esto, Benjamín Vicuña, el padre de dos de los hijos de Suárez, Magnolia y Amancio, tuvo que irse del país. Tal como mostró en su cuenta oficial de Instagram, el actor chileno viajó junto a su pareja, Anita Espasandín, a España para presentar su nueva película, Mensaje en una botella, en el Festival de Málaga. Allí estuvieron presentes otras de las estrellas del filme, como Luisana Lopilato y Benjamín Amadeo.

Benjamín Vicula viajó a Málaga a presentar una película

Además de proyectar la película por primera vez frente a un prestigioso grupo de actores y cineastas, Benjamín Vicuña aprovechó para pasear con su novia, quien lo acompañó a la ciudad española para que cumpla sus compromisos laborales. Tras la finalización de la gala, el actor publicó una tierna foto con su pareja, en la que decidió darle un beso en la mejilla, con lo que quedó demostrado que, a pesar de la polémica y la tensión que vive su familia, están más juntos y felices que nunca.

Anita Espasandín y Benjamín Vicuña, enamorados en Málaga

En este sentido, de acuerdo con las fotos y videos que publicó Luisana Lopilato, Vicuña y el resto del elenco también aprovecharon para conocer a muchos de sus fanáticos europeos y se tomaron fotos con ellos. Según se ve en varias de las imágenes, su llegada al Festival causó furor y fueron recibidos por la gente entre gritos y aplausos. La que más efusividad del público causó fue, definitivamente, la ex Rebelde Way, quien todavía es recordada a nivel mundial por su rol de Mía Colucci en la tira de Cris Morena.

Luisana Lopilato y Benjamín Vicuña con sus fans

Cabe destacar que, desde hace un tiempo, se viene asegurando en los medios que Benjamín Vicuña está enfurecido con todo el escándalo que generó la China Suárez por su relación con Mauro Icardi. Incluso, de acuerdo con Yanina Latorre, habría abandonado el cumpleaños de Magnolia enojado con el futbolista por su comportamiento desubicado durante el festejo por los siete años de su hija.

Por este motivo, semanas más tarde, el chileno fue consultado sobre el tema por un notero de LAM (América), pero prefirió no dar demasiados detalles para no seguir exponiendo a sus hijos al escrutinio mediático. “¿Cómo pasaron en el cumple de Magnolia?”, consultó el periodista. “Tuvimos un cumpleaños muy lindo y bueno, eso es lo importante”, respondió, sin dar demasiadas vueltas. Como era de esperarse, esto solo aumentó la insistencia del comunicador sobre el tema. Sin embargo, Vicuña no dio brazo a torcer y se mantuvo firme. “No pasa nada, no hay mucho más que explicar”, concluyó.