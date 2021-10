Beto Casella estalló de indignación contra MasterChef Celebrity 3 por llevarse a Juariu

Beto Casella se mostró muy enojado con la producción de MasterChef Celebrity 3 (Telefe) por haberle “quitado” a una de las panelistas que trabajaba con él en Bendita (elnueve). Se trata de la periodista especializada en espectáculos Vicky Braier, más conocida como Juariu, quien recibió una oferta para sumarse al ciclo culinario y este jueves se despidió de sus compañeros de ciclo.

La situación molestó al conductor, quien criticó que desde la producción del reality no le avisaran antes a él que iban a contactar a alguien de su equipo. “No me dolió, porque no espero nada de nadie de la televisión. Lo que digo es que es una convención de cortesía que queda todavía que si te van a convocar a alguien de tu equipo, alguien te manda un mensaje. El conductor o el productor ejecutivo del programa que convoca es el que suele llamar”, dijo en una entrevista a Paparazzi.

Juariu se suma a MasterChef Celebrity 3

Al ser consultado por Germán Martitegui, uno de los jurados de MasterChef, Casella arremetió: “Que explique por qué se llevan a una panelista y no tienen la delicadeza de avisarle al productor ejecutivo del programa o al conductor, como suele hacerse. ‘Che, ¿te molesta que me lleve a una panelista tuya?’ Eso se pregunta”.

“Fue una cortesía que acá faltó. Se ve que en el ámbito de la comida la educación y la cortesía no existen. En general se maneja así, si te van a sacar a alguien te preguntan si te jode. En general decís que no, más si es mejor para ella, va a ganar más plata y va a progresar. Pero te consultan por educación”, consideró.

A pesar de su enojo, Casella aclaró que su relación con Juariu sigue siendo excelente: “Con ella todo bien, es más, Juariu preguntó si tenía forma de quedar en Bendita, le dijeron que no, y está bien. Es el poder del dinero y si ella va a ganar más, es un avance. Aparte se lo merece todo la tucumana, porque tiene un futuro espectacular, a nosotros nos encanta haberla hecho conocer un poco más de lo que era”.

MasterChef Celebrity 3

Según pudo saber LA NACION hace algunos días, las grabaciones del reality show de cocina se iniciarán a mediados de octubre, como para salir al aire un mes después. Una vez más, el ciclo contará con la conducción de Santiago Del Moro y tendrá a Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui como jurados. La llegada del certamen gastronómico se dará al término de Bake Off, el programa que conduce Paula Chaves por el mismo canal.

Se conocieron imágenes de lo que serán los estudios de MasterChef

Entre los famosos que ya están confirmados y con contrato firmado se encuentran Catherine Fulop, Luisa Albinoni, Denise Dumas, Mery del Cerro, la judoca Paula Pareto, Gastón Soffritti, el músico Joaquín Levinton y los periodistas Tití Fernández y Paulo Kablan. Además estarán Anamá Ferreira, Reina Reech, la Tigresa Acuña y Charlotte Caniggia, aunque las conversaciones con algunas de estas figuras todavía continúan.

Una de las incorporaciones más difíciles para la producción es la de María Celia Cuccittini, la madre de Lionel Messi. Según dio a conocer Marina Calabró hace unos días, Telefe y la madre del astro del fútbol “vienen negociando desde junio” y, aunque aún no confirmaron su presencia, desde el programa tienen “cierta esperanza” de que efectivamente se concrete un acuerdo. “Ella quiere estar, pero tiene algunos problemas de agenda porque tiene muchos viajes programados por el hecho de tener familia en el exterior”, explicó la periodista, y reveló cuál es el mejor plato de Celia: “Es famosa por sus milanesas de carne”.