Bienvenidos a bordo: la abuela de una famosa participó en el programa y sorprendió a Guido Kaczka

Guido Kaczka quedó completamente sorprendido durante la emisión de Bienvenidos a bordo (eltrece) de este jueves. Y es que Alicia Ceballos, la abuela de Cande Ruggeri, lo dejó sin palabras cuando entró al estudio y se presentó para participar en el segmento del juego de cartas que tiene el programa.

“Alicia, ¿sos vos?”, le preguntó el conductor al reconocerla, y la señora, con mucha picardía expresó: “Antes era la suegra de Oscar Ruggeri, ahora para todos los muchachos soy la abuela de Candela”. Esta no es la primera vez que la mujer está en televisión, de hecho hizo varias apariciones en La Academia (eltrece) de Marcelo Tinelli a hacerle el aguante a su nieta y también bailó con ella en un ritmo de a tres.

Muy emocionada, la señora le contó a Guido Kaczka que se anotó a escondidas se su nieta Cande Ruggeri (Crédito: Captura eltrece)

Muy alegre, la señora que tiene más de 50 mil seguidores en redes sociales relató que Candela no la dejaba asistir al programa para evitar que pudiera verse en riesgo frente al Covid-19, y explicó que ella misma tomó la iniciativa cuando el presentador le consultó si alguien la había anotado.

Alicia y Candela Ruggeri durante el paso de su nieta por La Academia (eltrece) (Crédito: Instagram @LaAbu_Alicia)

Alicia contó que trabaja en un refugio y que les hacía falta una lavadora, por lo que sin que su nieta lo supiera, se anotó para participar. “Candela no me dejaba venir. Me decía ‘no, ahí hay mucha gente’, —por el contagio—, y yo calladita me anoté y acá estoy”, expresó para contar el motivo que la impulsó a participar del ciclo.

La abuela de Cande Ruggeri sorprendió a Guido Kaczka este jueves en Bienvenidos a bordo (eltrece)

A la par que la mujer relató su travesura a espaldas de su nieta, también le dijo a Guido que era profesora jubilada de danza y de gimnasia y llevó al programa sus castañuelas para mostrar su destreza.

“¿Querés que te baile algo?”, le preguntó al conductor y fue así cómo con las castañuelas en las manos, improvisó unos pasos muy ágiles y sorprendió a Guido, que no dudó en hacerle preguntas acerca del tipo de material con que estaban hechas.

La abuela de Cande Ruggeri sorprendió a Guido Kaczka en Bienvenidos a bordo

Alicia también divirtió a todos con una anécdota de su yerno y recordó que varias veces Oscar Ruggeri le pidió ayuda para arrancar con la preparación del asado, pero que una vez que ella aceptaba, él se desentendía y la dejaba sola.

“Ali, ¿me das una mano? Andá poniéndome el carbón”, contó la señora que así comenzaba su yerno con el pedido y que luego le pedía que prendiera el fuego mientras él se iba a limpiar la pileta. Y, a modo de respuesta, ella le ponía los puntos y le decía: “Escuchame, decime vení a hacer un asado y yo voy”.