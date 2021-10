Guido Kaczka y ¿una indirecta para Marcelo Tinelli?: “Cuando un programa está bien, está bien en todos los horarios”

“¿Vos decís que perdí la memoria?”, disparó entre risas Guido Kaczka cuando Alejandro Guatti, movilero de Intrusos (América TV) le consultó si se había enojado por los cambios de horario que tuvo que enfrentar con sus programas en la pantalla de eltrece y él, nuevamente y muy tranquilo, dijo que no, al tiempo que desmintió los rumores de tensión con Marcelo Tinelli a la salida de la entrega de diplomas de los Premios Konex .

“¿Cómo estás viviendo este año con mucho trabajo, con muchos cambios de horario?”, quiso saber el movilero. “Sí, tuvimos cambios, ¿no? Sí. Pero viste que como después lo único que tenés es el presente y estás preocupado por lo que estás haciendo... Pero es cierto, si mirás en retrospectiva, hubo mucho cambio, muchas movidas. Pero así avanza el año ”, respondió.

Cuando el cronista quiso saber si había vivido con tranquilidad esos cambios en la grilla del canal, Kaczka dijo que sí, muy seguro. “ Soy de los acostumbrados a los cambios y a las cosas. En realidad, tenés que ir y hacer el programa lo mejor posible, y ponerle. Y cuando un programa está bien, está bien en todos los horarios ”, cerró, en una frase que luego en el piso consideraron una indirecta para Marcelo Tinelli, quien sí se quejó, incluso al aire, de los cambios de horario a los que ShowMatch debió hacer frente durante el 2021.

Kaczka contó que no es una persona de discutir este tipo de decisiones. “ Algunos cambios de horario me gustan más que otros. Soy cero de enojarme o de discutirlo. No corresponde ”, dijo. Sin embargo, Guatti le recordó que hubo tensión cuando comenzó la novela de Polka, La 1-5/18, se corrió el horario y Tinelli tiró algunos palos al aire. “Por ahí hay gente que tiene más el perfil, o la idea, o incluso hasta la gracia para ir tirando cosas y que las tomen. Y hay otros que hablan menos”, disparó.

“¿Vos sos de los que hablan menos?”, quiso saber el cronista de Intrusos. “Porque estoy tratando de ponerme en el lugar del otro. Me parece que es un tema de carácter, de forma, y que también a veces, por ahí, alguna cosa que quiere ser divertida después se toma y decís ‘uh, que bolonqui se armó'. Calculo que también le ha pasado eso en el año a Marcelo”.

Al final, Guatti le recordó que Adrián Suar habría dicho que ya tenía muchos años el formato de Tinelli y que ya había cansado al público. “Bueno, tiene muchos años, pero los programas... No es ni el conductor ni el programa por separado, siempre es toda la cuestión. A veces se emboca más y a veces se emboca menos”, cerró.

En julio, frente al estreno de Los ocho escalones del millón, Kazcka ya se había referido a los rumores de enfrentamiento con Tinelli: según se dijo por entonces, el conductor de ShowMatch se molestó porque su programa fue corrido del horario de las 21 a partir del desembarco del ciclo de preguntas y respuestas. “Es raro de contestar esto porque claro que me gusta más un horario que otro y el de las 21 me encanta porque es familiar, me siento cómodo por el estilo de programa que armamos. Pero de ahí a valorar tanto un horario por encima de otro, no me ocurre. No lo vivo como un enfrentamiento, aunque puedo entender que sea atractivo hablar de eso. Hay que entender que algunos ciclos gustan y otros no, y el canal va eligiendo y cambiando. Me dedico más a producir y a pensar que a refunfuñar porque en definitiva si el programa funciona, sigue”, le decía a LA NACION.