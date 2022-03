La confusión de Hernán Drago al ver al doble de Rusherking: “De Luis Miguel para abajo yo no escucho”

A pesar de que Bienvenidos a bordo (eltrece) tiene una larga lista de juegos y desafíos para ofrecer, el de los parecidos se mantiene firme como el preferido por la audiencia. Es por eso que, desde la producción, decidieron introducir algunos cambios. En uno de los programas más recientes informaron que los participantes del segmento competirían por un viaje a Europa. Para definir al ganador, se conformó un panel de jueces integrado por las celebridades invitadas cada tarde, quienes toman la decisión final una vez adivinado el personaje. Durante una de las primeras ediciones desde que se instauró este cambio, un doble de Rusherking pasó por el estudio y provocó una ola de confusión.

Un doble de Rusherking pasó por Bienvenidos a bordo

El miércoles por la tarde, Laurita Fernández -quien continúa firme en el lugar de conductora- dio la bienvenida a quienes miraban desde casa y se dispuso a presentar al jurado del día. El panel de jueces estaba conformado por Hernán Drago, que ya es un habitué en el ciclo de juegos; el humorista Roberto Peña y la excondcutora Delfina Gerez Bosco. Luego de las formalidades, se dispuso a abrir la puerta de los parecidos para ver quienes se encontraban del otro lado.

A pesar de que la categoría se trataba personas que se asemejan a famosos, la mayoría del los concursantes del día fueron dobles de cantantes. Así, frente a las cámaras se pasearon el doble de Chayanne, del Indio Solari y hasta de L-Gante. Aunque todos se mostraron muy desenvueltos a la hora de pararse frente al jurado, quien se destacó fue el imitador de Rusherking.

Rusherking es uno de los artistas más escuchados del género urbano instagram

La bailarina abrió la puerta e, inmediatamente, emitió un pequeño grito de emoción. A continuación, le avisó a una de sus asistentes, Francesca, que se preparara, ya que la joven aclaró muchas veces que es fanática del artista de música urbana. Ellas necesitaron apenas un vistazo para darse cuenta de quien se trataba, no obstante, no fue igual de fácil para el resto de los presentes. Ninguno de los miembros del jurado pudo reconocer al famoso de Julián, el concursante, y esto desembocó en una serie de cómicas confusiones.

La más graciosa fue la reacción de Hernán Drago quien, durante sus múltiples apariciones en el programa, demostró en repetidas ocasiones ser un amante de las baladas y, especialmente, de los lentos. La conductora intentó ayudarlo al brindar un centenar de pistas que hacían la respuesta cada vez más obvia, pero la mirada del modelo seguía tan confundida como al principio.

“De Luis Miguel para abajo yo no escucho”, reveló y provocó una carcajada entre sus compañeros. Tras notar que el modelo no iba a dar nunca con la respuesta correcta, Laurita intentó darle una mano al resto de los jueces. De esta manera, contó que el famoso estuvo en una relación hace poco y que terminó de manera escandalosa, en referencia a la pelea que protagonizaron Rusherking y María Becerra a través de las redes sociales antes de ponerle fin a su noviazgo. Sin embargo, no tuvo suerte y fue el joven quien debió, finalmente, decir a quien imitaba.

Rusherking y María Becerra, una de las referentes del estilo urbano, protagonizaron una dura pelea a finales del 2021 instagram

De todas formas, Julián no tuvo mucha suerte y perdió el desafío. Quien pasó a la siguiente ronda con el objetivo de ganar un viaje a Europa fue el doble de L-Gante, el músico de cumbia que se convirtió en uno de los más escuchados de Argentina.