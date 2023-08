escuchar

Este martes, Marcelo Tinelli tuvo una larga charla con Angel de Brito para LAM (América) y no dejó afuera ningún tema. Tampoco el de su actualidad sentimental. En este sentido, el conductor y productor que está próximo a volver a la tele con una nueva edición de Bailando por un sueño (América) dijo que no estaba en pareja y, tras hacer unos cálculos mentales, aseveró que hacía más de un año que no tenía relaciones. Al escuchar esa afirmación, Yanina Latorre lo cruzó: “No te lo cree nadie”.

Tinelli habló con el ciclo de espectáculos de América desde el hipódromo de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, donde el martes por la noche se realizó la tradicional foto de presentación del Bailando, que arranca por América a fines de este mes de agosto. Mientras que De Brito, conductor de LAM, estaba en el lugar con el conductor y productor, en el estudio, las panelistas del programa seguían la charla y también opinaban y preguntaban desde el piso.

Marcelo Tinelli aseguró que hace más de un año no tiene relaciones y Yanina Latorre lo cruzó: "Qué mentiroso"

Así las cosas, el flamante gerente de programación de América habló de la llegada del nuevo Bailando, opinó sobre algunos de los famosos que participarán en él, y se refirió a sus salidas a correr por Buenos Aires con su ex, Paula Robles, aunque aseguró que no pasaba nada entre ellos, a nivel romance.

Pero la parte más picante de la charla se dio cuando Tinelli fue llevado a hablar acerca de su vida sentimental. Y también, de su intimidad. “¿Seguís solo?”, fue la pregunta de De Brito para el conductor. “Sí. Totalmente solo”, respondió el oriundo de Bolívar, y de inmediato hizo la aclaración: “Solo no. Con el Tirri (su primo, Luciano Giugno), con mis hijos, que me llenan la vida”.

Marcelo Tinelli habló un largo rato con Angel de Brito y todo el equipo de LAM (América) Captura América

“Pero en pareja”, insistió el hombre de LAM. “¿En pareja? No, no”, se desentendió Tinelli. “¿Un touch?”, inquirió De Brito, que no bajaba la guardia. “Alguna vez, de vez en cuando”, dijo el entrevistado, mientras simulaba que hacía memoria mirando hacia arriba.

Cuando otra vez llegó un comentario insistente por parte de De Brito, que le dijo a Tinelli que no estaba “célibe”, llegó la revelación del conductor del Bailando: “Pero de vez en cuando. Ya no me acuerdo la última vez. A ver... si fue este año...”.

Mientras el productor y conductor decía eso sobre su vida privada, desde el piso de América se escuchó el grito de varias de las panelistas, que decían: “¡Dale!”; “¡Qué mentiroso!”.

Marecelo Tinelli estuvo el martes en el Hipódromo de Palermo, donde se presentaron todos los integrantes del nuevo Bailando por un sueño (América) Gerardo Viercovich

Entonces, el exconductor de Ritmo de la noche fingió enojarse con las angelitas y señaló: “Primero, no voy a hablar con ustedes, porque son todas unas incrédulas y yo creo en la gente. Habitualmente creo”.

Más tarde, luego de ‘reprender’ a las panelistas, Tinelli volvió a simular que hacía memoria para recordar cuánto hacía que había estado con alguien en la intimidad. “Iba a tratar de recordar si fue en 2022... casi a comienzos... No. No. A mitad de 2022 fue la última vez”, aseveró, finalmente el jefe de la productora LaFlía.

“¡Qué mentiroso, Marcelo!”, intervino entonces Latorre, desde el estudio, con una sonrisa, para luego agregar: “No te lo cree nadie. Ni vos”. Como única respuesta, Tinelli tan solo se mantuvo en silencio y miró para otro lado con expresión pícara.

El staff completo de Bailando 2023 Gerardo Viercovich

De inmediato, la charla con Ángel de Brito siguió por otros rumbos, más relacionados con las nuevas integrantes del Bailando por un sueño, especialmente se mencionó a la influencer peruana Milett Figueroa y a la influencer y psicóloga uruguaya que vive en Miami, Fernanda Sosa.