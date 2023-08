escuchar

En el marco de la conmoción y el dolor por el crimen de Morena Domínguez, la nena de 11 años asesinada en Lanús tras el asalto de dos motochorros, se produjo un acalorado debate en Desayuno Americano (América TV). Allí, Yanina Latorre, que participó como invitada del programa, disparó contra la dirigencia política por la inseguridad que se vive. Además, tuvo un cruce con un abogado que también formó parte de la emisión.

El crimen se produjo el miércoles por la mañana y desde entonces el tema se apoderó de la agenda mediática. Con mucha indignación y tristeza por lo ocurrido, infinidad de personas hicieron su reclamo de seguridad a través de los medios y las redes sociales.

Además, como consecuencia del hecho también se produjo la suspensión de los actos por los cierres de campaña que iban a realizar los candidatos más importantes. A pesar de la cercanía de las PASO, por el contexto de luto y lo que significó el crimen, las figuras de los principales espacios políticos eligieron suspender los eventos.

A esto se refirió Yanina Latorre en su visita al programa de Pamela David. Lejos de creer que se trató de un acto de comprensión sobre lo que ocurre, calificó que eligieron hacerlo para evitar la reprobación por parte de la sociedad.

Todo comenzó con un comentario de Paulo Vilouta, quien mientras el ciclo televisivo mostraba imágenes de la despedida de Morena en Lanús, reparó en un detalle: “A mí me llama la atención que en el barrio se ve dolor, indiferencia, inseguridad y carteles políticos de todos los colores. Por todos lados carteles, en todos los postes”.

Yanina Latorre apuntó contra los referentes políticos

En ese contexto, acotó el abogado penalista Damián Odetti, quien participó como invitado en la emisión de este jueves. “Ahora suspendieron la campaña porque están todos embarrados”, expresó. Sobre esto, Pamela opinó que la suspensión se debió a la repercusión que tuvo el caso en redes sociales.

En apoyo a esto, Yanina dio su visión con vehemencia: “Para mí, perdón la palabra, la suspenden de cagones, porque no quieren presentarse en ningún lado y que la gente los putee. No lo hacen por solidarios”.

Yanina Latorre explotó contra el abogado Damián Odetti

En otro fragmento del programa, la mesa debatía sobre cuál es la solución para el problema de la inseguridad. En ese contexto, el abogado penalista se refirió a un plan de largo plazo en el que se deben solucionar cuestiones de fondo para arreglar las condiciones que propician la inseguridad y que incluye la capacitación a funcionarios sobre estos temas.

El cruce entre Yanina Latorre y Damián Odetti

Ante esto, Yanina se enojó y le planteó al letrado que su idea era “una utopía”. “Mientras los capacitamos, los 20 años y la mar en coche, ¿qué hacemos con los que siguen muriendo? Acá hay que hacer lo que hizo Giuliani (Rudolph, exalcalde de Nueva York) ¡Mano dura y que dejen de matar y robar!”, exclamó la panelista.

A continuación, le indicó al abogado que tenía esa opinión porque no tiene hijos y lo cruzó duramente: “Mi hija no vuelve porque la matan y yo salgo a matar a todos, ¿sabés lo que es que te maten a un hijo?”. Además, definió a Odetti como “insoportable” y volvió a disparar contra él. “No entiendo por qué defendés tantos delincuentes. Estás defendiendo delincuentes”.