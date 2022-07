Brad Pitt aclaró qué quiso decir cuando habló del fin de su carrera

Al final, el retiro de Brad Pitt no será más, por ahora, que un malentendido. A semanas de que se publicara una entrevista en la que declaró que estaba entrando en el último tramo de su carrera, el propio actor salió a aclarar sus palabras y llevó tranquilidad a sus fanáticos.

En París, durante el lanzamiento de la película Tren Bala -que llegará a cines el 4 de agosto- el ganador del Oscar declaró: “Parece que se interpretó así, como una declaración de jubilación. Pero no me refería a eso. Lo que quería decir es que ya estoy encarando el último tramo, la última temporada. Pero en ningún caso es una retirada“.

Brad Pitt en Había una vez en Hollywood (Foto: Archivo) Archivo

“A mi edad, ya cometí suficientes errores. Y con suerte acumulé suficiente experiencia de lo que hice bien, de lo que hice mal. Ahora tengo que ser capaz de aplicar esa especie de sabiduría”, manifestó el protagonista de la nueva película de David Leitch, que trata sobre cinco asesinos a sueldo atrapados en un tren que viaja a toda velocidad.

En relación a cómo seguirá su carrera de ahora en más, el galán dijo que la pregunta es cómo quiere pasar el tiempo que le queda, y precisó: “No sé. Voy de película en película, y lo último que hice define lo que voy a hacer luego”.

Tras el estreno de Tren Bala, Pitt tiene varios proyectos por delante, aunque en todos figura solo como productor. La lista incluye Blonde, la película sobre Marilyn Monroe que protagoniza Ana De Armas, que llegará el 23 de septiembre a Netflix.

Brad Pitt junto a su colega Jonah Hill (Foto: Archivo)

Cuáles fueron las declaraciones de Brad Pitt que causaron revuelo

Hace algunos días, la escritora Ottessa Moshfegh (Mi año de descanso y relajación, 2018) entrevistó al artista para el número de julio de la revista masculina GQ, donde el actor reveló que podría estar llegando al ocaso de su carrera en el cine, o al menos, eso se interpretó: “De un tiempo a esta parte, me veo ya en mi última etapa. ¿Cómo va a ser esta nueva fase? ¿Cómo voy a planteármela?”.

En una conversación profunda, también habló de sus problemas con la bebida y de su llegada a Alcohólicos Anónimos. “Estuve en un grupo de hombres estupendo, muy privado y selectivo, así que era seguro”, admitió. “Había visto lo que le había pasado a otros, como a Philip Seymour Hoffman, a quien grabaron mientras vomitaba, y me pareció algo atroz”, agregó. Por su parte, lleva sin beber desde 2016, año en el que anunció su divorcio con la también actriz Angelina Jolie, con quien tiene seis hijos en común.

Brad Pitt tiene una extensa trayectoria en cine

Por otro lado, Pitt sostuvo que se encuentra en un momento reflexivo donde puede, por fin, analizar su pasado con una nueva mirada. Bajo esta nueva perspectiva, habló de sus problemas con la depresión y de su incapacidad durante mucho tiempo para alcanzar la felicidad.

“Creo que la alegría fue algo que descubrí más tarde en la vida. Siempre me dejaba llevar por la corriente, iba por el mundo un poco sin rumbo, pasaba de una cosa a otra. Creo que durante algunos años sufrí́ una depresión leve, y hasta que no la superé, hasta que no me acepté totalmente con lo bonito y con lo feo, no he podido sentir esos momentos de alegría”, reveló. Ante la respuesta de la escritora, que dice sospechar que tiene el corazón roto, el actor respondió: “Creo que todos lo tenemos”.