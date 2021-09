Natalie Weber mostró sus cicatrices tras recuperarse de cáncer: “No me avergüenza”

Natalie Weber mostró sus cicatrices luego de recuperarse de un cáncer de mama que le fue diagnosticado en 2016 y que terminó en una mastectomía bilateral. Desde sus redes sociales, la modelo interactuó con sus seguidores donde respondió una serie de preguntas, entre las que se encontraban algunas dudas vinculadas a la cicatriz que le había quedado tras la cirugía.

La pareja del futbolista Mauro Zárate, con quien tiene dos hijos, Mia y Rocco, usó la herramienta de Instagram que permite que los usuarios hagan preguntas. Así, invitó a sus seguidores a “conversar” sobre distintos temas. En ese contexto, uno de sus followers le preguntó si le habían quedado cicatrices de las cirugías del cáncer de mama. “Una de las tantas. No me avergüenzan, todo lo contrario”, dijo Weber junto a una imagen en la que se ve la zona de una de sus axilas, en la que todavía conserva una marca por el procedimiento médico.

La modelo afirmó que no le da vergüenza tener las cicatrices de la cirugía: "Todo lo contrario"

Otra persona volvió a preguntarle por el mismo tema. En particular, quiso saber si ya estaba “curada del todo de su enfermedad o si aún tiene riesgos”. “Entiendo lo que quisiste preguntar, pero no es ‘mi enfermedad’. Tuve una enfermedad que gracias a Dios no está más”, aclaró Weber.

Según sostuvo, pese a estar curada, seguirá yendo a controles por 10 años

“Me hicieron mastectomía bilateral, que es una cirugía radical para que no haya margen de error y no vuelva a aparecer, de todos modos, sigo siendo una paciente en controles por 10 años”, explicó. En ese sentido, recordó que el 11 de mayo pasado cumplió cuatro años de estar sana. “Ojalá siga así por muchísimos años más”, expresó.

Por último, Weber respondió a un comentario de una paciente oncológica sobre el cambio que tuvo su vida tras ser diagnosticada con cáncer. “Ufff, creo que nadie vuelve a ser la misma persona después de vivir algo así. Aunque suene increíble, teniendo la bendición de sobrevivir a esa maldita enfermedad, fue un despertar para mí”, manifestó.

Weber respondió el comentario de una paciente oncológica sobre lo que cambió su vida tras ser diagnosticada con la enfermedad

Tiempo atrás, al recibir buenas noticias de parte de sus oncólogos, la modelo sostuvo que pese a estar curada de la enfermedad no tenía la misma tranquilidad de antes. “Cada vez que voy a un control, el día anterior no duermo y mientras veo a la doctora haciéndome la ecografía, solo pienso en que esté todo bien. Es una enfermedad con la que nunca se canta victoria, pero me despertó en un montón de aspectos. Ahora siento que vivo la vida mucho más activamente, hago más cosas por mí. Me volví una mujer más fuerte”, aseveró.

En un gesto con su pareja, el exfutbolista de Boca se tatuó en una de sus piernas la cara de la modelo con un rosario entre sus manos. “Fue una sorpresa. Se lo hizo la primera vez que estuve enferma, cuando él estaba solo en Italia. Agarró una foto que hice para una gráfica de una peluquería y se la tatuó como si fuera una virgen”, relató la modelo.

