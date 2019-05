Brenda Asnicar respondió si volvería a trabajar con Juan Darthés

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de mayo de 2019 • 12:37

Como una "divina", Brenda Asnicar fue la compañera de elenco de Thelma Fardín en Patito Feo. Como muchos de sus compañeros y compañeras de la tira, ella apoyó a la actriz en su denuncia por violación contra Juan Darthés. Pero ahora se sumó una novedad al estado de la relación que mantiene con el actor.

Es que en el programa Incorrectas, conducido por Moria Casán, la vedette de 72 años le preguntó si volvería a trabajar con Darthés por una importante suma de dinero. Su respuesta fue contundente: "No. Si es por plata, yo me la paso rechazando muchas cosas. No soy de aceptar trabajos por mucha plata. Los envidiosos dirán lo que quieran", afirmó.

A pesar de destacar los "valores" de la joven actriz, Moria insistió con la pregunta: "Todavía no se ha comprobado que este hombre haya hecho nada. ¿Te dejas llevar por tu prejuicio de pensar que debe haber hecho algo porque le creíste a Thelma o aceptás?" Y Brenda Asnicar no dudó: "Dejé de hacer telenovelas hace mucho tiempo, no es algo que elijo hacer. En mi vida, no lo haría".