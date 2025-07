Quién es Fede Mestre, el influencer que conquistó a todos en La Voz Argentina y que tiene una historia emotiva con Luck Ra

La Voz Argentina no solo muestra a los mejores cantantes no profesionales del país, sino que también regala en cada transmisión historias de vida que conmueven a todos los fanáticos. Este lunes, uno de los concursantes fue Federico Mestre, de 22 años y oriundo de Zárate, provincia de Buenos Aires, que deslumbró a los jurados con su talento y emocionó a los televidentes con su testimonio.

El joven fue acompañado por sus padres al piso de Telefe y comentó que “se dedica a las redes” antes de ponerse a cantar. “Me anoté en abogacía, pero no era para mí. Después me anoté para contador y estar sentado estudiando eso no era lo mío”, contó.

“Era un chico de 10 en el colegio, es muy comprometido con lo que hace. Fue creciendo y eligiendo. También es muy emprendedor. Todo lo que quiere lo va logrando. Estoy orgullosa, lo vamos a acompañar”, aseguró su madre.

Su padre, visiblemente emocionado, fue tajante sobre la decisión de su hijo de volcarse a la música. “Comenzó a transitar el camino correcto: el de sus sueños. El que se propone llegar lejos lo logra”.

Fede Mestre en La Voz Argentina

Fede relató que comenzó a cantar en los streams en Twitch y como le gustó empezó a verlo como algo más que un hobby, sino como un oficio al que podía dedicar su vida. En Instagram tiene 56 mil seguidores, mientras que en TikTok alcanza los 161 mil y varios de sus videos tienen millones de reproducciones.

“Tiene actitud”, comentó el conductor Nico Occhiato apenas salió el joven al escenario. “¿A quién salió?“, le preguntó a sus padres. ”Un poco a los dos”, dijeron entre risas.

El chico oriundo de Zárate salió al escenario y cautivó a todos con su voz, eligió una canción que le calzó a la perfección en su estilo melódico y tierno. Luck Ra y Lali se dieron vuelta primero, luego Miranda y La Sole apretaron el botón rojo. El padre rompió en llanto al ver que todos los integrantes del jurado querían a su hijo en sus equipos.

“La primera razón por la que me di vuelta es porque noté una voz muy dulce, que me llega, que me encanta. Afinaste todo. Cuando me di vuelta y te vi a vos me vi reflejado a mí hace unos años. Te veo un pibe con sueños, con ganas. Te quiero acompañar, podríamos hacer un buen equipo. Hace lo que te diga tu corazón”, le dijo Luck Ra.

“Estoy completo de felicidad en este momento. Esta es la parte más difícil, es un sueño esto. Estoy viendo cinco grosos. Es la decisión más difícil de mi vida. Me voy a ir con Luck Ra”, dijo Fede y rápidamente el cantante cordobés subió a abrazarlo. “Vamos a hacer un equipazo”, le agradeció.

La historia de Fede Mestre con Luck Ra

La importancia de las redes para su vida

Fede relató que arrancó a streamear hace unos años en Twitch y ahí tuvo contacto con Luck Ra, que también hacía videos en la plataforma en sus inicios. En sus historias de Instagram, el joven de Zárate mostró un mensaje viejo que le envió a su ídolo en agosto del 2021. “Quién lo diría”, comentó en la foto, haciendo alusión a que pasó de ser un fan del cordobés a integrar su equipo en el certamen televisivo.

En el mensaje a Luck Ra, le escribió: “Luck sos un capo, te banco demasiado, te mereces todo, saludos desde Zárate, mi sueño algún día es hacer algo con vos, sé que lo voy a lograr”.

El mensaje que le envió Fede a su ídolo

“Él no me conoció en realidad. Cuando me dijo que lo hacía acordar a él casi se me caen las lágrimas. Yo lo sigo de esa época”, aseguró en el programa Fede, que se quedó a ver la audición que estaba después de la de él, ya que actuaba su amigo Máximo Medina, de Tucumán y de 20 años, con quien hizo el casting.

Fede y Maxi la rompen en redes sociales

Fede y Maxi tienen mucha presencia en redes y sus seguidores les pagaron el pasaje para que puedan viajar a Buenos Aires para audicionar en el certamen. “Lo hicimos juntos y lo estamos consiguiendo”, dijo emocionado Fede, luego de que Maxi quedó en el equipo de La Sole.

“La comunidad es lo más importante de todo esto, nos dieron esta oportunidad, cumplir este sueño. La gente nos motivó”, reconoció el joven que también cosecha decenas de miles de seguidores de Instagram y TikTok gracias a sus videos cantando.