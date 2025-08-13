Brooklyn Beckham y Nicola Peltz renovaron sus votos, pero la ausencia de David y Victoria confirmó la peor sospecha

Desde hace más de cinco meses, una de las familias más reconocidas e influyentes del espectáculo y deporte afronta un escándalo interno que escaló a nivel internacional. ¿Quiénes? Los Beckham. Según trascendió, Brooklyn no solo “se separó” de sus padres, David y Victoria, sino también de sus tres hermanos, Romeo (con quien habría surgido un conflicto puntual), Cruz y Harper. Si bien los fanáticos tenían esperanzas de una reconciliación, esta posibilidad quedó, al menos por ahora, completamente disipada. Y es que el primogénito y su esposa, Nicole Peltz, hicieron una renovación de votos a tres años de su casamiento y sorpresivamente la familia de él no dijo presente. Ahora, en medio de las especulaciones, se conocieron las presuntas razones por las cuales ni el exfutbolista, ni la ex Spice Girls, ni sus hijos menores recibieron sus invitaciones y hoy se encuentran completamente alejados del presente del joven matrimonio.

El sábado 2 de agosto, Brooklyn Beckham (26) y Nicola Peltz (30) reafirmaron que, en medio del escándalo, están más juntos que nunca. A tres años de la fastuosa boda que tuvo lugar el 9 de abril de 2022 en la mansión del multimillonario empresario Nelson Peltz y la exmodelo Claudia Heffner, en Florida, la pareja hizo ahora una renovación de votos, esta vez, en otra propiedad que tiene la familia de ella en Westchester, Nueva York.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz renovaron sus votos de amor en Nueva York a tres años de su boda Instagram @nicolaannepeltzbeckham

La novia compartió en su cuenta de Instagram las imágenes del íntimo festejo para 200 personas -400 menos que en su primera boda- y le dedicó unas románticas palabras a su esposo. “Solo amor”, comentó y agregó: “En cada vida”. En las fotos la pareja posó con toda la familia de ella que tuvo un rol protagónico en el evento. Además de prestar la locación, su padre ofició la ceremonia. A partir de esto quedó aún más en evidencia que el conflicto con los Beckham estaría peor que nunca.

Una fuente cercana a la pareja le dijo al editor de The Mirror, Tom Bryant que, para que la familia del novio estuviera invitada, “en el clima actual, el infierno tendría que haberse congelado para que eso sucediera”. En este sentido, sumó: “Los hermanos de Brooklyn estuvieron avivando el fuego, se burlaron abiertamente de Brooklyn en comentarios en redes sociales”. Estos habrían sido motivos más que suficientes para negarles la entrada. Paralelamente, hay versiones que apuntan que sería la modelo quien busca separar a su marido de su familia y amigos.

El padre de la influencer ofició la boda Instagram @nicolaannepeltzbeckham

Según destacó la fuente citada, Brooklyn y Nicola “están intentando tomar las mejores decisiones para ellos en unas circunstancias muy desafortunadas. Lidiar con los asuntos familiares es difícil y desagradable”. Sin embargo, no descartó del todo la reconciliación familiar: “La puerta está abierta. Nadie quiere ver este tipo de dolor. Siempre hay esperanza. Al fin y al cabo. La sangre es más espesa que el agua”.

Nicola Peltz junto a toda su familia; ni David ni Victoria Beckham, ni Romeo, Cruz y Harper estuvieron invitados Instagram @nicolaannepeltzbeckham

Pero, ¿de dónde nació el conflicto entre los Beckham? Los primeros rumores surgieron en 2022 en el marco de la boda entre Brooklyn y Nicola Peltz. Según algunas versiones, Victoria Beckham se habría metido de más en la organización de la boda y sus decisiones habrían sido contrarias a las de su nuera. Si bien se habló de una mala relación entre ellas, a lo largo de los años buscaron disipar los rumores. Pero, el 30 de marzo de este año, cuando el exjugador del Manchester United celebró por adelantado su cumpleaños número 50 en Miami y todos sus hijos y sus respectivas parejas estuvieron presentes, a excepción de su primogénito y su nuera, se encendieron todas las alertas.

El 30 de marzo, David Beckham celebró sus 50 años en Miami, y ni su hijo Brooklyn Beckham ni su nuera Nicola Peltz asistieron Instagram @victoriabeck

Según circuló, el conflicto habría sido porque Romeo comenzó a salir con la DJ británica Kim Turnbull quien habría tenido un romance con Brooklyn en el pasado, aunque ellos lo negaron. Esto a él no le simpatizó nada y hasta se dijo que dudaba de las intenciones de la joven hacia su familia. Si bien la pareja se separó, la mala relación entre los hermanos no se reparó, al contrario, se extendió al resto de la familia, al punto tal que el joven matrimonio decidió seguir con su vida totalmente alejados.