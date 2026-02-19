Especialistas en nutrición destacaron este lunes la importancia de la vitamina D para el fortalecimiento del sistema óseo y la prevención de enfermedades crónicas en adultos. El análisis de este micronutriente revela funciones críticas en la protección del corazón y las defensas naturales ante el avance de la edad. Los informes médicos recomiendan la adopción de pautas alimenticias y hábitos precisos para garantizar niveles óptimos de este componente en el organismo.

La vitamina de la longevidad: en qué alimentos se encuentra y cómo sumarla

La obtención de vitamina D ocurre a través de la ingesta de pescados grasos como la trucha y el salmón, el consumo de lácteos enriquecidos o la exposición solar controlada de pocos minutos. Estos métodos aseguran la presencia de calciferol en el cuerpo, un elemento vital para la absorción de calcio y la estabilidad de la estructura muscular.

Cinco formas naturales de adquirir vitamina D

La nutricionista Jenny García ofrece detalles técnicos sobre la naturaleza de esta sustancia y su comportamiento en el cuerpo humano. García explica: “La vitamina D, denominada también calciferol, pertenece a la categoría de las liposolubles. En otras palabras: se absorben de mejor manera por el cuerpo si entra en contacto con lípidos, o grasas”.

Este tipo de nutrientes se aloja en el hígado, en el tejido adiposo y en los músculos. La experta sostiene: “Asimismo, también es necesaria para mantener un buen funcionamiento del sistema inmunológico”. La formación de los huesos depende directamente de este componente, ya que los intestinos requieren su presencia para procesar el calcio de manera correcta.

Cuáles son las fuentes naturales para incorporar el nutriente

La nutricionista Katherine Cántaro clasifica al calciferol como el único micronutriente que el ser humano obtiene mediante tres vías diferenciadas. La absorción cutánea a través de los rayos solares representa la primera opción para la mayoría de la población. Este método debe tratarse con cuidado, ya que conlleva riesgos como quemaduras o el desarrollo de cáncer de piel si faltan las precauciones adecuadas.

Qué ocurre cuando existe deficiencia de vitamina D en el organismo

La alimentación directa constituye la segunda vía para el ingreso de la sustancia al sistema. Existen productos específicos con altas concentraciones de este elemento. La lista de alimentos recomendados por especialistas incluye:

Trucha, salmón, atún y caballa

Aceites de hígado de pescado

Hígado de vaca

Lácteos y sus derivados

Yema de huevo

Hongos y palta

La industria ofrece una tercera alternativa mediante productos fortificados. El mercado dispone de jugos de fruta, cereales, bebidas y yogures enriquecidos de forma artificial con este componente. Estas opciones permiten suplir las carencias dietarias en contextos donde la oferta de alimentos frescos resulta limitada.

Beneficios de la vitamina D

Impacto de la deficiencia en el metabolismo y la salud ósea

La falta de este nutriente genera consecuencias sistémicas y metabólicas de gravedad. Jenny García advierte sobre los peligros de una presencia insuficiente en la sangre. García señala: “En el caso de la deficiencia de la vitamina D, su insuficiencia conlleva alteraciones en el metabolismo óseo y en otros tejidos y sistemas, como el inmunológico y el cardiovascular”. Los estudios clínicos indican que las personas con niveles adecuados presentan un riesgo menor de desarrollar diabetes tipo 2.

