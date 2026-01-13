BTS anunció dos fechas en la Argentina para su gira mundial de 2026

BTS es el grupo de música más escuchado del mundo. En 2022, los siete integrantes se vieron obligados a poner en pausa sus carreras y debieron cumplir con el servicio militar de su país. Tras cuatro años alejados de los escenarios, los ídolos juveniles confirmaron que este año se embarcarán en una gira mundial que marcará su tan ansiado regreso. Para la alegría de sus fans locales, BTS anunció que visitará por primera vez la Argentina el 23 y 24 de octubre de este año. La banda se presentará en Buenos Aires en un estadio aún no confirmado y aún no se reveló cuándo comenzará la venta de entradas.

La gira BTS World Tour -que tendrá fechas en Asia, América del Sur, Europa y los Estados Unidos- contará con material inédito de la banda que lanzará un nuevo disco el 20 de marzo antes de presentarse en el primer show de la gira. “Lo he estado esperando con más ilusión que nadie”, escribió el líder del grupo, RM, en una carta manuscrita a los miembros del club de fans oficial.

BTS tocará en Argentina el 23 y 24 de octubre (Foto: X @BIGHIT_MUSIC)

Noticia en desarrollo