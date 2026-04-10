BTS en la Argentina: qué esconde su nuevo álbum y qué pueden esperar los fans en su primera visita al país

Después de cuatro años, la banda de K-pop más famosa del mundo regresa a los escenarios. Y lo hace con un nuevo álbum y una gira masiva por todo el mundo. El pasado 20 de marzo, BTS dio a conocer su décimo disco “ARIRANG” que ya alcanzó el top 1 en el ranking Billboard 200 y realizó más de 4 millones de ventas. Su sencillo “SWIM” tuvo un incremento del 1200% en las búsquedas en la web, según la plataforma Google Trends.

El regreso de BTS

“Se siente como el comienzo de una segunda etapa, la etapa 2.0, una versión más madura de BTS”, explica Liliana Inés Song, conocida en redes como Liry Onni, creadora de contenido coreana-argentina .

En 2022 el grupo realizó una pausa porque sus siete miembros debían cumplir con el servicio militar obligatorio de Corea del Sur. “Ahora que todos cumplieron con su deber, cumplieron también su promesa a los fans de regresar”, aclara Song.

De qué trata ARIRANG, el nuevo disco de BTS

La nueva entrega de BTS lleva el nombre de ARIRANG, que es una canción folclórica coreana. Así lo describe Liry Onni: “Su valor es enorme porque acompañó a nuestro pueblo durante generaciones, se canta en momentos de celebración, de trabajo, para llorar penas y hasta se convirtió en un símbolo de independencia frente a la ocupación japonesa”. En 2012 la Unesco incluyó este himno en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ya que “fortalece la comunicación y la unidad entre los coreanos, tanto en su patria como en el extranjero”.

"ARIRANG" es el décimo disco de estudio de BTS y contiene 14 canciones nuevas Facebook (Vuelo738.DestinoCorea)

“El álbum funciona como una carta de amor a sus fans, una forma de expresar cuánto los extrañaban y la felicidad del reencuentro”, interpreta Liry Onni y luego subraya que “la portada tiene un símbolo de tres figuras, que son las iniciales de arirang en letras coreanas: ㅇㄹㄹ viene de 아리랑(arirang)”. Esta palabra puede tener muchos significados al mismo tiempo: amor, separación, añoranza o incluso esperanza.

No es solo en el título donde los artistas aluden a su país de origen. La pista “No. 29” es una grabación del sonido de la Campana Emille, la campana de bronce más grande de Corea. Este artefacto data del año 771, fue encargado por el rey Gyeongdeoky en honor a su padre y es considerado el Tesoro Nacional número 29 del país asiático. Según una leyenda popular, durante su construcción, una niña fue arrojada al metal fundido como sacrificio. “Emille” sería el sonido de la niña llorando por su madre, de acuerdo con el mito.

La campana "Emille" tiene más de 1200 años de antigüedad y su sonido aparece en la pista "No. 29" World History Encyclopedia

“Sin embargo, la referencia más poderosa está en ‘Aliens’, donde se menciona a Kim Gu, líder del movimiento independentista coreano”, comenta Liry Onni. Considerado una de las mayores figuras históricas del país, Kim Gu luchó contra la ocupación japonesa que duró de 1910 a 1945. En su ensayo “Mi deseo”, el político enunció: “Lo único que deseo infinitamente es el poder de una cultura altamente desarrollada, porque el poder de la cultura nos hace felices a nosotros mismos y también brinda felicidad a los demás”. BTS hace eco de este anhelo, ya que son conocidos mundialmente como embajadores de las tradiciones coreanas.

Kim Gu fue lideró la resistencia a la invasión japonesa en el siglo XX y aparece en la canción "Aliens" Hyun Jin Preston Moon

BTS: el regreso más esperado

Los “Bangtan Boys” (en coreano romanizado, “Bangtan Sonyeondan”, es decir, “chicos a pruebas de balas”), llevan un largo recorrido arriba del escenario. Se formó gracias a la compañía de entretenimiento Big Hit Music, que reunió a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook y los consagró como grupo. Desde su debut en 2013, sacaron diez álbumes, realizaron seis giras internacionales, ganaron cuatro Premios Grammy y cautivaron a millones en todo el mundo.

BTS debutó en 2013 bajo el ala de Big Hit Music y no paró de crecer AFP via Getty Images

“Como coreana es casi imposible no ser su fan”, comenta Liry Onni, quien los conoció en 2019, cuando empezó a hacer contenido sobre su cultura en You Tube. “Consumo música y entretenimiento coreano desde pequeña, así que me entusiasmaba formar una comunidad que compartiera mis mismos intereses”, explica. Aunque nació en la Argentina, actualmente vive en Corea desde donde comparte todas las novedades y tendencias para su público hispanohablante. Ella considera a BTS “un orgullo” para su país y admira su música, complejidad artística y genuinidad.

La creadora de contenido Liry Onni explica qué significa ARIRANG, el nuevo álbum de BTS

La banda estaba en pausa desde el 2022, ya que sus miembros debían cumplir con el servicio militar, que allí es obligatorio para todos los hombres entre 18 y 28 años y dura alrededor de 24 meses. “Su regreso es algo muy significativo, porque en el K-pop no es tan común que los grupos duren tanto tiempo sin separarse, pero ellos ya llevan más de 13 años juntos”, aclara Song.

Qué esperar del “Arirang World Tour” en la Argentina

El “Arirang World Tour” recorrerá 23 países, incluida por primera vez la Argentina, y ya comenzó el 9 de abril en la ciudad de Goyang, Corea del Sur. En nuestro país, tendrán tres fechas: 21, 23 y 24 de octubre en el Estadio Único de la Plata. La preventa ya agotó casi todas las entradas y la venta general está programada para el viernes 10 de abril.

OH MY GOD, ARMYS SINGING ARIRANG, JUST GOOSEBUMPS!https://t.co/fIUBt7FVgi — isa (@solmerv) April 9, 2026

“La experiencia de los conciertos de BTS son de otro nivel–adelanta Liry Onni–la producción siempre es gigantesca: pantallas enormes, coreografías espectaculares, efectos visuales, fuegos artificiales y momentos de interacción con la ARMY”. Ya se viralizaron las imágenes del primer show en su país, con una puesta en escena de 360° grados, un escenario movible e incluso un desfile entre los fanáticos.