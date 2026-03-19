A qué dos famosas “nominaron” Ca7riel y Paco Amoroso al entrar a Gran Hermano: “Son unas pesadas”

La casa de Gran Hermano Generación Dorada no deja de ser tema de conversación desde que comenzó, y este miércoles por la noche volvió a encender las redes con un momento inesperado. El ingreso de Ca7riel y Paco Amoroso revolucionó el reality de Telefe con un mini show exclusivo que desató la euforia dentro y fuera de la casa. Sin embargo, el instante que realmente hizo explotar el clima fue su paso por el confesionario, donde sorprendieron a todos al nominar a dos figuras conocidas, generando un fuerte revuelo entre los seguidores del programa.

Antes de que los participantes sepan que estaban allí, los músicos recorrieron cada rincón de la casa vacía, en un clima de misterio que aumentaba la expectativa. Mientras tanto, los “hermanitos” permanecían encerrados en el SUM, sin la más mínima idea de lo que estaba por suceder.

Los cantantes pasaron por el confesionario y causaron furor (Captura: Telefe)

El momento más desopilante llegó cuando Ca7riel entró al confesionario para nominar, y aprovechó la ocasión para hacer referencia a los rumores sobre una supuesta pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes, que en los últimos días coparon las redes sociales y despertaron todo tipo de especulaciones.

El dúo sorprendió al "nominar" a Tini Stoessel y Emilia Mernes en medio de los rumores que circulan en redes

“Quiero nominar a Tini y Emilia”, dijo el artista, y luego sumó: “Son unas pesadas, me tienen cansado. Con todas las cosas que están pasando en el mundo, basta, basta de la guerra, sí a la paz. Con la música no”.