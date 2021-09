Martín Bossi contó qué le pidieron Cristina Kirchner y Mauricio Macri cuando los imitó en sus shows

Martín Bossi confesó que, en varias oportunidades, debió atender pedidos especiales de los personajes que imitó en sus shows. El humorista, que entre sus actuaciones caracterizó a Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, reveló que ambos mandatarios lo contactaron para intervenir en sus parodias.

Este lunes, el artista fue invitado a Los ángeles de la mañana (eltrece), donde Ángel de Brito le consultó cómo se manejaba con el humor político. “Yo en 2009 trabajaba en ShowMatch. Era otro país y otro contexto. Para mí era un desafío porque no era tan conocido y me dieron la posibilidad de hacer a una presidenta (por Cristina Kirchner). Era difícil, porque yo me tenía que travestir para hacerla”, respondió Bossi. Asimismo, el cómico afirmó que siempre logró sortear la grieta, a diferencia de otros actores o humoristas. “Yo no soy partidario, tengo otra filosofía de pensar la política”.

En ese momento, su trabajo se destacó y empezó a recibir “llamados” por parte de quienes imitaba. “Yo era un inconsciente, salía en cámara y salía a jugar. Yo decía ‘hasta la Victoria Secret’, ‘se los pido por Dior’ o ‘volveré y seré sillones’, por ejemplo. En vez de los descamisados decía ‘los descalzonsillados’. Tocaba hasta la doctrina”, admitió. Y recordó que un día los productores del programa le dijeron: “Llamaron. Tenemos que hablar”. “Creo que había llamado la señora”, añadió.

A raíz de ese episodio, incluso pensó en volver a imitar a personajes ajenos a la política o que le pasaran los textos por escrito: “Estaba muy nervioso, porque yo no quiero beneficiar a nadie ni lastimar a nadie”, reconoció.

Sin embargo, el reclamo fue más estético que ideológico. “Cuando me sientan, me dicen: ‘Martín, ¿cuánto calzás? Es que te quieren mandar zapatos de mujer con tacos porque no le gustó (a Cristina) que uses chatitas’. Ese fue el único llamado que tuve de ella”, contó, ante la incredulidad de los presentes.

De la misma manera, rememoró lo que sucedió cuando imitaba a Macri. Bossi explicó que al expresidente lo conocía desde antes de que fuera electo y que mantenía una relación cercana porque jugaban al fútbol juntos. “Yo le dije: ‘Mirá, no te voy a beneficiar, pero tampoco te quiero perjudicar’”.

Luego, develó que el único pedido que le hizo: “Él no quería leer el guión, me decía: ‘Tranquilo, tranquilo, yo confío en vos, pero no me hagas cheto. Si me hacés cheto me cag... la vida’”.

Bossi aprovechó para recordar la primera vez que conoció a Macri en 2009, cuando el político era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y aún no tenía vínculo con el imitador. “Fuimos con el Chato (Prada) y Fede (Hoppe) a la casa, porque tenía que cantar en vivo con él y hacer un monólogo. Nos sentamos, yo tenía los papelitos de lo que iba a decir para que chequeen”.

Sin embargo, la consulta que le realizó lo sorprendió: “Se me acerca y me dice: ‘Escuchame, te voy a decir algo nada más. ‘Somebody To Love’ es en re o en fa, porque si cantás alto no voy a llegar y no quiero exponerme’”.

En 2009, Macri y Bossi cantaron un tema de Queen en ShowMatch - Fuente: YouTube

“Ese fueron los contactos que tuve con la política”, sostuvo el humorista, y manifestó que en la actualidad prefiere no meterse en cuestiones políticas. “Somos un pueblo adicto a la grieta. Yo no soy un tipo liviano en el escenario, pero mi forma de hacer política es otra: concientizar a la gente, rescatar sonrisas y hacer un planteo en voz alta. No soy partidario de un político, quiero que al país le vaya bien”, concluyó.

