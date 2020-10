Sofía "Jujuy" Jiménez fue criticada por viajar en cuarentena y publicar un video bailando sin barbijo, y respondió a los cuestionamientos con un fuerte mensaje Crédito: Instagram Jujuy Jiménez

20 de octubre de 2020 • 15:09

Sofía "Jujuy" Jiménez enfrentó duras críticasdurante las últimas horas: después de haber pasado una estadía en su provincia natal, volvió a Buenos Aires y luego viajó a Córdoba por un compromiso laboral. Todo en medio de la cuarentena que rige en el país. Esto provocó la furia de sus seguidores, que la acusaron de no cumplir con los protocolos establecidos por la pandemia.

La modelo estuvo trabajando en Carlos Paz y luego se trasladó a la costa, desde donde compartió un video bailando sin barbijo. Esas imágenes generaron enojo entre los usuarios de las redes, que señalaron que era injusto verla en un viaje mientras el resto de la gente mantenía el aislamiento.

"Sos una figura pública. Llevás como un sentido de conciencia para tu público. Este es el caso donde muchos, sino todos, estamos sin ver a nuestra gente y de pronto, no lo digo solo por vos, una parte de la farándula viaja como si nada (al menos eso lo que se ve). Es hasta un cierto punto doloroso por lo injusto", escribió un usuario.

Asimismo, otro destacó: "No entiendo qué hacés vos ahí Sofía. Te aprecio y admiro, pero no me parece que estés en medio de una pandemia de disfrute en otro lugar que no sea tu casa. Te vas a Jujuy, ahora acá. Todo bien pero no me parece, no estoy de acuerdo".

Frente a los cuestionamientos, "Jujuy" contestó a los comentarios de los usuarios. "Cumplí con todo lo que se pide, que en realidad era un solo permiso. Por eso, insisto en que averigüen bien antes de enojarse", dijo a la vez que en otro mensaje indicó: "El cuidado es individual. Cada uno sabe qué hace y cómo se cuida, y nadie está exento de contagiarse".

Pero al ver que las críticas seguían, la modelo decidió dar una explicación para sus 1,5 millones de seguidores. "Veo mucha gente enojada. Son gente que no me conoce. Quiero invitarlos a que no se enojen conmigo por poder viajar. Yo entiendo que es un momento difícil para todos, pero todos estamos haciendo lo que podemos con nuestras vida. Traten de no enojarse al pedo porque no ganan nada", respondió la modelo.

"Anoche antes de irme a dormir me puse a leer sus comentarios y decía 'cuánta agresividad innecesaria'. Por suerte no me afecta, pero sepan que soy igual de ciudadana que ustedes. Hace mil años que tenía pendiente este viaje y se pudo hacer ahora", dijo. Y, contundente, cerró: "Más amor y menos pelea innecesaria"