Cambio de look: Cande Tinelli se animó al rapado y lo mostró en las redes

Durante sus días de cuarentena en Esquel por coronavirus Candelaria Tinelli se cambió el look y se animó a un jugado corte de pelo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de marzo de 2020 • 15:41

En medio de la polémica que envolvió a su familia por irse a pasar la cuarentena por el coronavirus a la Patagonia, Candelaria Tinelli se animó a un cambio de imagen. Desde Esquel, el destino en el que Marcelo Tinelli y su círculo íntimo decidieron acatar el aislamiento social obligatorio , la cantante decidió hacerse un nuevo corte de pelo y fue por todo, ya que decidió raparse.

La segunda de las hijas del productor tiene acostumbrados a sus seguidores a las sorpresas. Con buena parte de su cuerpo tatuado, la artista se muestra en redes sociales desafiando los límites de lo tradicional. En las últimas horas, Candelaria mostró a sus 4 millones de followers que no le tiene miedo al rapado. "Oops I did it again" (Ups, lo hice otra vez), escribió debajo de las fotos que prueban su nuevo look.

En la misma publicación que incluye tres imágenes, incluyó un retrato de Britney Spears de 2007, cuando la cantante pasó por un difícil momento de salud y se rapó la cabeza por completo.

Hace algunos días, recién llegada a Esquel, "Lelé publicó una foto junto a su hermano menor, Lorenzo, pero a las pocas horas decidió eliminar la imagen de su perfil de Instagram. El posteo de la hija del famoso conductor tuvo lugar pocos días después de la polémica y las críticas que surgieron por el viaje del clan Tinelli a la provincia de Chubut. El epígrafe de la foto fue un sintético: "Gracias", y aunque la publicación estaba cerrada a comentarios, rápidamente alcanzó los 1000 likes. Sin embargo, al poco tiempo decidió borrar la foto de su galería.

Crédito: Instagram