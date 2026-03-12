Ya venden las entradas para Romeo Santos y Prince Royce en Argentina: la lista de precios del show en Vélez
La dupla referente de la bachata se presentará el 14 de noviembre en Liniers; el sistema de comercialización contempla una preventa bancaria y cuotas sin interés
- 6 minutos de lectura'
El esperado encuentro entre Romeo Santos y Prince Royce en Buenos Aires ya tiene sus coordenadas definidas. Los máximos exponentes de la bachata contemporánea confirmaron que su gira conjunta, denominada Mejor Tarde Que Nunca Tour, tendrá una escala fundamental en el estadio de Vélez el próximo 14 de noviembre de 2026.
Tras el lanzamiento de su álbum colaborativo Better Late Than Never, el cual reúne 13 temas inéditos y marca un hito en la trayectoria de ambos artistas, el anuncio del concierto generó una alta expectativa en el público local, que aguardaba por ver a estas dos figuras nuevamente en el mismo escenario, aunque por primera vez en Argentina.
La comercialización de las entradas se lleva a cabo a través de la plataforma AllAccess. Según la información oficial brindada por los organizadores, el proceso de compra se dividió en dos etapas estratégicas: una preventa exclusiva para clientes de Banco Macro con tarjetas Visa, que comenzó el jueves 12 de marzo a las 12 horas, y la venta general, que se habilitará el viernes 13 de marzo, también a partir del mediodía. En ambas instancias, los usuarios podrán acceder al beneficio de financiación en seis cuotas sin interés si pagan con tarjetas de dicha entidad bancaria.
Respecto a los valores de los tickets, que ya fueron publicados para la fecha en el Estadio José Amalfitani, la escala de precios varía de acuerdo a la cercanía con el escenario.
Los costos, con los cargos por servicio incluidos, se desglosan de la siguiente manera:
- El sector de Campo delantero tiene un valor de $287.500
- Las Plateas norte o sur baja preferencial cuestan $253.000.
- La Platea sur baja se ubica en los $207.000; mientras que las Plateas norte o sur alta se consiguen por $149.500.
- El Campo trasero, la opción más accesible, tiene un precio de $109.250.
Este show en Argentina se inscribe en un despliegue internacional que recorrerá importantes estadios en México, Perú, Chile y una extensa gira por los Estados Unidos. Según detalla el material promocional, la colaboración entre el exlíder de Aventura y Prince Royce es el resultado de un proyecto gestado en secreto durante siete años, el cual logró colocar nueve canciones de manera simultánea en la lista Hot Latin Songs de Billboard. Este récord semanal subraya el impacto global de un álbum que fusiona la bachata tradicional con elementos de R&B, afrobeat y ritmos tropicales, lo que consolida a los dominicanos como los referentes más influyentes del género a nivel global.
Cómo comprar las entradas para Romeo Santos y Prince Royce
Para adquirir las entradas, los interesados deben ingresar al sitio web de AllAccess, donde deberán iniciar sesión o registrar una cuenta propia. Tras la búsqueda del evento, el usuario deberá seleccionar la ubicación deseada y el método de pago habilitado. Una vez finalizada la transacción, el sistema enviará un correo electrónico de confirmación.
Cabe destacar que, para los fanáticos, este concierto no representa solo la presentación de un nuevo material, sino también la oportunidad de repasar éxitos históricos como Propuesta Indecente y Darte un Beso, canciones que redefinieron la bachata para diversas generaciones.
La grilla completa del Mejor Tarde Que Nunca Tour
- 1 de abril: Foro de Fiserv en Milwaukee, Estados Unidos.
- 2 de abril: Estadio Allstate en Chicago, Estados Unidos.
- 4 de abril: Estadio Santander en Pensilvania, Estados Unidos.
- 5 de abril: Capital One Arena en Washington DC, Estados Unidos.
- 9 de abril: Primer Coliseo Horizon en Greensboro, Estados Unidos.
- 11 de abril: CFG Bank Arena en Baltimore Maryland, Estados Unidos.
- 17 de abril: Jardín TD en Boston, Estados Unidos.
- 18 de abril: Arena del Banco de Pueblos en Hartford, Estados Unidos.
- 19 de abril: Estadio UBS en Belmont Park, Estados Unidos.
- 22 de abril: Centro Prudencial en Newark, Estados Unidos.
- 25 de abril: Centro Kaseya en Miami, Estados Unidos.
- 29 de abril: Centro Kia en Orlando, Estados Unidos.
- 30 de abril: State Farm Arena en Atlanta, Estados Unidos.
- 2 de mayo: Centro Frost Bank en San Antonio, Estados Unidos.
- 7 de mayo: Centro Toyota en Houston, Estados Unidos.
- 9 de mayo: Centro de American Airlines en Dallas, Estados Unidos.
- 10 de mayo: Centro Moody en Austin, Estados Unidos.
- 13 de mayo: Centro Dorado 1 en Sacramento, Estados Unidos.
- 14 de mayo: Centro de persecución en San Francisco, Estados Unidos.
- 15 de mayo: Estadio Oakland en Oakland, Estados Unidos.
- 17 de mayo: T-Mobile Arena en Las Vegas, Estados Unidos.
- 21 de mayo: Crypto.com Arena en Los Ángeles, Estados Unidos.
- 22 de mayo: Centro Honda en Anaheim, Estados Unidos.
- 23 de mayo: Centro Save Mart en Fresno, Estados Unidos.
- 24 de mayo: Estadio Toyota en Ontario, Estados Unidos.
- 28 de mayo: Campana Central en Montreal, Canadá.
- 29 de mayo: Estadio Scotiabank en Toronto, Canadá.
- 31 de mayo: Estadio Allstate en Chicago, Estados Unidos.
- 25 de junio: Plaza de España en Sevilla, España.
- 26 de junio: Recinto Marenostrum en Fuengirola, España.
- 3 de julio: Ibercaja Estadio en Zaragoza, España.
- 4 de julio: Navarra Arena en Pamplona, España.
- 5 de julio: Son Fusteret en Palma de Mallorca, España.
- 9 de julio: Ex Base Nato en Nápoles, Italia.
- 10 de julio: Fiera Milano en Milán, Italia.
- 11 de julio: Estadio de Cornellà en Barcelona, España.
- 12 de julio: Zuiderpark Stadion en La Haya, Países Bajos.
- 17 de julio: The O2 Arena en Londres, Reino Unido.
- 18 de julio: Lanxess Arena en Colonia, Alemania.
- 19 de julio: Accor Arena en París, Francia.
- 23 de julio: Espacio Norte en Murcia, España.
- 24 de julio: Estadi Ciutat de València en Valencia, España.
- 25 de julio: Riyadh Air Metropolitano en Madrid, España.
- 30 de julio: Puerto de La Coruña en La Coruña, España.
- 1 de agosto: Puerto de Santa Cruz de Tenerife en Santa Cruz de Tenerife, España.
- 2 de agosto: Campa de la Magdalena en Santander, España.
- 11 de septiembre: Estadio Nacional en Lima, Perú.
- 12 de septiembre: Estadio Nacional en Lima, Perú.
- 25 de octubre: Palacio de los Deportes en Ciudad de México, México.
- 14 de noviembre: Estadio Vélez en Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
- Diciembre: Chile.
Otras noticias de Romeo Santos
“Mejor tarde que nunca tour”. Romeo Santos y Prince Royce en Argentina: cuándo y dónde tocan y cómo comprar las entradas
"Estoy decepcionado". El descargo de Romeo Santos tras las críticas por su silencio ante las redadas contra migrantes en EE.UU.
En Venezuela. Polémica por un megaconcierto de Romeo Santos organizado desde la cárcel por un narco
- 1
Trabajó en Friends y en Beverly Hills 90210 y es hija de dos íconos de Hollywood: así está hoy Jennifer Grant
- 2
“La causa está frenada”: fue un famoso cantante, vivió un gran amor, pero tuvo un trágico final y hoy sus hijos piden Justicia
- 3
En la calle: a pesar de la generosidad de sus fans para pagar sus deudas, Mickey Rourke fue desalojado de su casa
- 4
La inesperada respuesta de Guillermo Francella, tras los rumores de romance con Elba Marcovecchio