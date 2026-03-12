Ya venden las entradas para Romeo Santos y Prince Royce en Argentina: la lista de precios del show en Vélez

El esperado encuentro entre Romeo Santos y Prince Royce en Buenos Aires ya tiene sus coordenadas definidas. Los máximos exponentes de la bachata contemporánea confirmaron que su gira conjunta, denominada Mejor Tarde Que Nunca Tour, tendrá una escala fundamental en el estadio de Vélez el próximo 14 de noviembre de 2026.

Tras el lanzamiento de su álbum colaborativo Better Late Than Never, el cual reúne 13 temas inéditos y marca un hito en la trayectoria de ambos artistas, el anuncio del concierto generó una alta expectativa en el público local, que aguardaba por ver a estas dos figuras nuevamente en el mismo escenario, aunque por primera vez en Argentina.

La comercialización de las entradas se lleva a cabo a través de la plataforma AllAccess. Según la información oficial brindada por los organizadores, el proceso de compra se dividió en dos etapas estratégicas: una preventa exclusiva para clientes de Banco Macro con tarjetas Visa, que comenzó el jueves 12 de marzo a las 12 horas, y la venta general, que se habilitará el viernes 13 de marzo, también a partir del mediodía. En ambas instancias, los usuarios podrán acceder al beneficio de financiación en seis cuotas sin interés si pagan con tarjetas de dicha entidad bancaria.

Respecto a los valores de los tickets, que ya fueron publicados para la fecha en el Estadio José Amalfitani, la escala de precios varía de acuerdo a la cercanía con el escenario.

Los costos, con los cargos por servicio incluidos, se desglosan de la siguiente manera:

El sector de Campo delantero tiene un valor de $287.500

tiene un valor de Las Plateas norte o sur baja preferencial cuestan $253.000.

cuestan La Platea sur baja se ubica en los $207.000 ; mientras que las Plateas norte o sur alta se consiguen por $149.500 .

se ubica en los ; mientras que las se consiguen por . El Campo trasero, la opción más accesible, tiene un precio de $109.250.

Las ubicaciones para el show de Romeo Santos y Prince Royce X (@livedaleplay)

Este show en Argentina se inscribe en un despliegue internacional que recorrerá importantes estadios en México, Perú, Chile y una extensa gira por los Estados Unidos. Según detalla el material promocional, la colaboración entre el exlíder de Aventura y Prince Royce es el resultado de un proyecto gestado en secreto durante siete años, el cual logró colocar nueve canciones de manera simultánea en la lista Hot Latin Songs de Billboard. Este récord semanal subraya el impacto global de un álbum que fusiona la bachata tradicional con elementos de R&B, afrobeat y ritmos tropicales, lo que consolida a los dominicanos como los referentes más influyentes del género a nivel global.

Cómo comprar las entradas para Romeo Santos y Prince Royce

Para adquirir las entradas, los interesados deben ingresar al sitio web de AllAccess, donde deberán iniciar sesión o registrar una cuenta propia. Tras la búsqueda del evento, el usuario deberá seleccionar la ubicación deseada y el método de pago habilitado. Una vez finalizada la transacción, el sistema enviará un correo electrónico de confirmación.

Así se anunció la llegada de Romeo Santos y Prince Royce a Buenos Aires AllAccess

Cabe destacar que, para los fanáticos, este concierto no representa solo la presentación de un nuevo material, sino también la oportunidad de repasar éxitos históricos como Propuesta Indecente y Darte un Beso, canciones que redefinieron la bachata para diversas generaciones.

La grilla completa del Mejor Tarde Que Nunca Tour