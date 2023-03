Cambios en las programaciones y el gran estreno de LOFT, la competencia de Luzu TV

escuchar

Plataformas

LOFT Stream, el nuevo canal de Streaming 360° ya tiene fecha de estreno

(Foto archivo)

Finalmente, el 10 de abril llega la nueva plataforma de streaming 360, LOFT ST, que se suma a la competencia de plataformas que hoy lidera Luzu Tv, República Z, Piso 18. En su caso, propone un espacio sin divisiones, donde diferentes equipos y programas a lo largo del día tratarán diversas temáticas actuales para una nueva generación, que consumen este tipo de medios de comunicación y recreación, contará con entrevistas y música en vivo.

El equipo está conformado por Cande Molfese, Gastón Soffritti, Guillermina Valdes, Brenda Gandini, Marico Carmona, Minerva Casero, Imanol Rodríguez, Sofi Altuna, Fede Couts y Vicky la chica de fuego.

El nuevo canal cuenta con un diseño escenográfico innovador 360°, 8 cámaras instaladas, y una programación de 6 horas diarias de 9 a 15 hs de lunes a viernes, transmitidas por Youtube y Twitch en simultáneo. A su vez, tendrá réplicas del contenido en IG, Tik Tok, Spotify y Twitter para llevar la inmensidad del formato a la masividad de todo el ecosistema de redes. Por fuera de la programación central, surgirán programas y contenidos en diferentes horarios.

Radio

Novedades en La Once Diez

Mercedes Funes conduce Obvio (Foto archivo)

Mercedes Funes y Aki Tejerina debutaron en Radio de la Ciudad con Obvio (Domingos de 16 a 17 hs). El ciclo trata sobre las “obviedades” de actualidad, género y sociedad. Con historias y entrevistas, el programa apunta a “desarmar una obviedad por programa” y “poner en duda todo lo que parece “evidente”. La productora es Agustina Lértora.

Radio

Robertito Funes Ugarte se sumó a los mediodías de La 990 AM

Finalmente, al no llegar a un acuerdo con Nancy Pazos, Roberto Funes Ugarte se sumó a los mediodías de La 990 AM, una de las emisoras del Grupo Alpha Media. El también conductor de Telefe conduce a diario de 12 a 14 hs Co te va, co te va, un “tipo almuerzo con amigos”, donde se abordan temas de actualidad, de manera más distendida para ese horario del día. Acompañado por Lucas Mella, información general, Celeste Doublier, locución y Florencia Lauga, cultura y espectáculos.

Una de las secciones más atractivas es “El Show de Boca Happy Hour” , donde Roberto Leto y Julio Pavoni hablan alternadamente de toda la actualidad de Boca. Mientras que los jueves desde París o dónde esté, Patrizia Della Giovampaola habla aconsejando a mujeres y hombres en todo lo que tenga que ver en tendencias y buenas costumbres.

Otras de las últimas novedades de la emisora son las transmisiones de automovilismo los domingos de 13 a 15hs con Luis Cali al frente del clásico Vuelta Previa con Luis Cali, todo el automovilismo en la 990.