Berlín 107.7 volvió al aire totalmente renovada

Como se sabe, a fines de abril de 2023, radio Berlín dejaba de salir al aire por la frecuencia 107.9 (siguiendo solo por streaming desde www.berlin1077.com) y pasaba a ser El Observador 107.9 -con la promesa de que Berlín vuelva al aire a una frecuencia en menos de un año-. Finalmente, desde la nueva frecuencia 107.7 Berlín ya está al aire nuevamente y desde el próximo lunes 11 de marzo tendrá una nueva programación.

La misma comenzará de 7 a 10 con Inicio Berlín, con la conducción de Vanina Parejas; luego Dammy Fernández conducirá La mañana de Berlín de 10 a 13; mientras que de 13 a 16 Jowi Campobassi hará La tarde de Berlín; Maru Drozd estará en La vuelta de Berlín, de 16 a 19; y Santi Costa encabezará La noche de Berlín, de 19 a 22.

Radio Berlín volvió al aire

Recordemos que Berlín 107.7 es una radiofórmula dirigida por Luis Majul. Transmite las 24 horas música de los 90 y los 2000 por FM y por Twitch, donde su programación está conformada un 90% de canciones anglo y un 10% en español. También salen al aire boletines informativos, tránsito, clima, tendencias, efemérides musicales y entrevistas a artistas.

Canal 26 estrenó su programación 2024

La señal de noticias Canal 26 (propiedad de Telecentro Grupo Pierri) estrenó este marzo su nueva programación diaria. La propuesta de este 2024 cuenta con nuevos noticieros y periodistas, siempre priorizando contenido nacional e internacional, con la agenda global completa.

Canal 26 anunció su programación 2024

Entre las novedades de este 2024, se encuentra el regreso de 26 Global (lunes a viernes de 22 a 22.30) con la conducción de Andrés Repetto y una novedad para sus mediodías con 26 News (lunes de 12 a 15), con Santiago Zeyen y Luciana Boglioli.

La mañana de Canal 26 tiene una versión más amplia, con una duración de cuatro horas de 8 a 12, con la conducción de Sofía Raimundez y Diego de Luca. Por la tarde, desde las 17 hasta las 20, 26 PM, con la conducción de Antonella Kruger y Teo Bettoni. Desde las 20 hasta las 22, Sebastián Dumont y todo el equipo de La Noche de Canal 26 con la agenda nacional e internacional.

El fin de semana volvieron los ciclos que forman parte de la identidad de la señal como Las imágenes más espectaculares (sábados a las 21), en su temporada número 13. Los domingos a las 21, un clásico de los ciclos políticos como lo es La Mirada de Roberto García, con el análisis más completo de la coyuntura nacional. Además, El Diario del sábado y El Diario del domingo, con David Kavlin y Greta Rodríguez.

Radio República 770 AM renueva sus tardes con Matías Ale

Tras un primer relanzamiento en febrero, la ex R770 AM pasó a llamarse Radio República AM 770 y sumó novedades a sus tardes, donde se destacan las incorporaciones de Matías Ale y Pablo Messina.

Por el lado del actor y conductor Matías Ale, se pondrá al frente desde el próximo lunes 11 Una cita con Matías, de lunes a viernes de 18 a 20, junto a Claudia Laborda (locución) y Alejo Boquete (deportes) mientras que Pablo Mesina conduce Aire de todos de 16 a 18 junto a Silvia Moscoso (actualidad) y Alejo Boquete (deportes).

Matías Alé se suma al aire de la radio para informar y entretener

El resto de la programación continúa con el Panorama 770 de 6 a 7 con Marcelo Etcheverry; de 7 a 10 Buen Día, República, con Mariano Obarrio junto a Pamela Molina (locución), Guillermo Pardini (espectáculos) y Alejo Boquete (deportes). Luego en la segunda mañana, de 10 a 12, En el Día a Día, con Abigail Lasalle, Pablo Mercau (actualidad), Guillermo Pardini (espectáculos) y Sebastián Alberio (deportes). Al mediodía de 12 a 14, la tira deportiva Los Más Grandes con Marcelo Nasarala, Lucho Ladaga y Paulo Filippini.

Por las tardes de 14 a 16, el ciclo de espectáculos Detrás de Escena con Daniel Rinaldi, Meli Gold (locución), Silvia Moscoso (actualidad), Sebastián Alberio (deportes).

LA NACION