Desde hace varios días se venía hablando de una posible separación entre Daniel Osvaldo y Daniela Ballester, sobre todo después de que ambos hicieran movimientos extraños a través de sus respectivas redes sociales. Primero, el exfutbolista eliminó todas las fotos que tenía con su novia, mientras que ella cerró su perfil de Instagram. Sin embargo, la confirmación de la ruptura ocurrió este martes 12 de marzo, cuando él emitió un contundente comunicado.

“Quiero aclarar que Daniela y yo ya no estamos más juntos. Fin del comunicado”, expresó a través de sus stories de Instagram, cuenta en la que tenía 549.000 seguidores.

El mensaje con el que Daniel Osvaldo confirmó su separación de Daniela Ballester (Foto: captura Instagram/daniosvaldobv)

Ante las versiones de las últimas horas, las cuales indicaron que él tendría un affaire con otra persona, sumó otra publicación: “¿Tercera o tercero? Averigüen bien chiquis”. Minutos después, cerró su cuenta.

Fue a periodista Karina Iavícoli quien esta tarde en Intrusos (América TV) dio detalles sobre la aparición de una supuesta tercera en discordia. “Estuve averiguando, hablé con sus compañeros (de Daniela Ballester). Gente del canal me dicen que la ven un poco alicaída. Ella es muy buena compañera, y le pone onda a la situación, pero dijeron que está muy enamorada de él”, mencionó.

Daniel Osvaldo y Daniela Ballester compartieron el Año Nuevo 2024 (foto: Instagram @DaniStone)

Y agregó: “Esta chica le habría mandado un video y había hecho sexting con él. Él lo negó. Esto habría sido el puntapié a esta crisis”.

Todo comenzó cuando una mujer, llamada Florencia, habló con Socios del espectáculo (eltrece) y confirmó que había hablado en varias oportunidades con el exfutbolista, mientras él ya estaba en pareja con Ballester.

“Nos llegó una información a la producción del programa de una supuesta conversación entre Daniel Osvaldo y vos, ¿es así?”, le había preguntado el periodista Matías Vázquez y ella contestó: “Sí, te lo puedo confirmar. Hablé con él el lunes pasado y el anterior”.

Pero la crisis no solo ocurrió a mediados del mes pasado, sino también en enero, a poco más de un mes de haber formalizado. Es que desde ambos se habían dejado de seguir a través de sus perfiles de Instagram; sin embargo, quisieron desviar la atención y desmentir a los pocos días los rumores con una romántica publicación.

Fue la periodista de C5N la que publicó una imagen en la que se observó que recibía una caricia en la pierna, y la persona etiquetada era el exjugador de Boca. Además, musicalizó el momento con la canción “Mother’s Little Helper” de The Rolling Stones, la banda favorita de Osvaldo -por la que se hace llamar Dani Stone-, quien no dudó en compartir la imagen en su feed.

Cabe recordar que el ex de Jimena Barón y la comunicadora comenzaron su noviazgo a principios de diciembre y la noticia fue confirmada por la periodista Pilar Smith, quien los vio besándose en el interior del vehículo del deportista: “El romance del momento: Daniela Ballester en Palermo, bajo el diluvio universal, a los besos con Daniel Osvaldo. Los vi yo, sin anteojos, pero los vi”.

La publicación con la que la pareja confirmó su relación Instagram: ballesterdaniela

Minutos después de aquel apasionado beso, tanto la periodista como el músico subieron a sus redes sociales videos del show de Enrique Bunbury. Las imágenes fueron tomadas desde la misma ubicación y al publicar el emocionante momento en sus redes, Osvaldo agregó dos corazones, lo que terminó de confirmar el vínculo.