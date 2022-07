Camille Vasquez cumple años y Johnny Depp le hizo una invitación especial que los reunirá en Praga

Desde que representó a Johnny Depp en el juicio por difamación que mantuvo contra su expareja Amber Heard, la abogada Camille Vasquez se convirtió en el foco de las miradas y la opinión pública de todo el mundo comenzó a interesarse por su vida personal. Si bien la mayoría de las personas destacó su profesionalismo a la hora de desempeñarse en los tribunales, otros remarcaron el estrecho vínculo que mantuvo con el actor y, a partir de esto, se popularizó el rumor de que podrían tener una relación amorosa. Sin embargo, esto fue negado por ambos y hasta el día de hoy demuestran haber entablado una amistad que superó todo tipo de expectativas. Tal es así, que la mujer festejará su cumpleaños número 38 el próximo 6 de julio y planea pasar tiempo con el protagonista de Piratas del Caribe.

Según consignó el medio TMZ, Vasquez se encuentra con todos los preparativos para realizar una celebración que tendrá varios días de duración. Lo primero que trascendió es que ya viajó hacia la ciudad Londres, donde vive su pareja Edward Owen.

Camille Vasquez, abogada de Johnny Depp EPA

Allí, el ejecutivo de WeWork preparará una fiesta con algunos invitados y, en el transcurso de la semana, la llevará a diversos lugares especiales. Uno de ellos, y entre los más importantes, es que asistirán al concierto que realizará -por separado- los flamantes músicos Elton John y los Rolling Stones en la ciudad de Wimbledon.

La próxima actividad tiene como protagonista Johnny Depp. Lo que indicó el medio es que la mujer, oriunda de San Francisco, se trasladará junto con su novio a Praga, República Checa, para presenciar el show del guitarrista Jeff Beck.

Precisamente en aquella ciudad, pasará un tiempo con el actor. ¿El motivo? Él será otra de las figuras importantes que estará presente en el lugar. Tal y como sorprendió en junio, realizará una presentación con el músico y la velada tendrá lugar el próximo 11 de julio. Aún no hay detalles respecto de si el actor tiene preparado hacer alguna sorpresa para su flamante amiga.

Johnny Depp abrazado por su abogada, Camille Vásquez (Foto: Twitter/@johnnydepp_mex)

En junio, Camille ya había confirmado en una entrevista con Univisión que Johnny la invitó a participar en Europa a uno de sus shows. En ese sentido, la abogada señaló que el actor le comentó que estaría presente en el show de Beck, por lo que podía viajar para ser parte del público.

A pesar de que las especulaciones en torno a que ambos estaban en una relación amorosa se instalaron en todos los portales, desde revistas hasta insólitas teorías de tiktokers que analizaron el lenguaje corporal de ambos durante el juicio, el corazón de Vásquez está ocupado por Owen desde hace un tiempo y en varias oportunidades aseguró que está muy feliz en su relación.

En línea con esto, y en el mismo medio, desmintió los rumores de un supuesto romance con Depp e hizo hincapié en las personas que remarcaron sus gestos en la corte.

“Es mi amigo, pero primero es mi cliente y él pasó algo bien difícil. Yo quiero mucho a mis clientes y soy hispana, a mí me gusta abrazar y tocar a la gente, los besos no, pero si le di un abrazo es porque él lo necesitaba. Lo conozco hace más de cuatro años, fue un honor para mi representarlo”, aseveró.

Photo © 2022 Splash News/The Grosby Group Camille y su novio en una cita Splash News/The Grosby Group

Los rumores no sorprendieron a Camille, ya que consideró que todavía no se lograron romper muchos estereotipos machistas. “Es una acusación poco ética. Es desafortunado y decepcionante, pero viene con esto. No te puedo decir que me sorprendió tanto”, reveló en otra entrevista para People.