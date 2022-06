Un representante de Johnny Depp fue contundente sobre los rumores de su vuelta a Piratas del Caribe

Luego del polémico juicio por difamación que Johnny Depp presentó contra Amber Heard y en cual resultó vencedor, ahora se discute cuál sería el futuro del actor y si volverá a interpretar al recordado capitán Jack Sparrow en Piratas del Caribe. Durante su testimonio en la corte en Fairfax, Virginia, expresó que no existía ninguna posibilidad. No obstante, luego de que se conoció que Disney presuntamente le ofreció US$301 millones para retomar el papel, el representante de la estrella rompió el silencio.

La compañía expulsó a Depp de la franquicia en 2018, luego de la publicación del artículo de opinión que Amber Heard escribió en The Washington Post, donde manifestó que fue “víctima de violencia doméstica”. De hecho, durante el juicio, el actor manifestó que perdió millones de dólares en contratos, entre ellos, el de la sexta entrega de la saga, de poco más de US$22.000.000.

El actor Johnny Depp saluda a sus seguidores al salir del Tribunal del Condado de Fairfax el viernes 27 de mayo de 2022 en Fairfax, Virginia. Un jurado civil otorgó 10, 35 millones de dólares en indemnización a Johnny Depp en su demanda por difamación contra su exesposa Amber Heard y 2 millones de Heard por su contrademanda. (Foto AP/Craig Hudson)

De acuerdo con New York Post, una fuente relacionada con Disney apuntó durante una entrevista que existía un nuevo contrato sobre la mesa y que la oferta superaba los 300 millones de dólares. Además, dentro de la propuesta figuraba “una serie de Disney+ que desarrollaría los primeros años de vida del capitán del Perla Negra”.

No obstante, un representante del actor le dijo a NBC News que los rumores de regreso de su cliente a la saga no eran ciertos, según consignó E!. Asimismo, durante el juicio en mayo, el productor Jerry Bruckheimer manifestó a The Sunday Times que Johnny todavía no estaba listo para regresar, y agregó que “el futuro aún estaba por definirse”.

Luego de cerrar el tormentoso capítulo del juicio por difamación en Estados Unidos, Johnny Depp compartió escenario con Jeff Beck en el Festival de Blues de Helsinki, Finlandia (Crédito: AFP)

Fue precisamente durante uno de los interrogatorios del controversial juicio que Benjamin Rottenborn, parte de la defensa de Heard, contrainterrogó al actor acerca de su regreso a la piel de Sparrow. “Si Disney viniera con 300 millones de dólares y un millón de alpacas… Nada en este mundo lo haría volver y trabajar con ellos en una película de Piratas del Caribe, ¿correcto?”, expresó el abogado. En aquella oportunidad, Depp dejó claro que no tenía ninguna intención de formar parte de una nueva entrega de la franquicia.

Qué se avizora en el futuro cercano de Johnny Depp

Días antes de conocer el veredicto del jurado en Virginia, que condenó a Amber Heard al pago de US$15 millones entre daños compensatorios y punitivos -y que luego se redujeron a US$10,35 millones, de acuerdo con la normativa de ese estado-, Johnny Depp apareció en un escenario en Reino Unido junto a Jeff Beck, con quien mantiene una amistad de larga data.

“This Is a Song for Miss Hedy Lamarr”, el primer single de Jeff Beck y Johnny Depp

Hace poco más de una semana se lo vio de gira junto al músico británico en el Festival de Blues de Helsinki, en Finlandia, donde además se pudo apreciar que dejó atrás el bigote y la barba, lo cual le dio una apariencia más juvenil y descontracturada.

A principios de junio, los artistas dieron a conocer que grabarán un disco juntos que se titula 18, y que se editará el 15 de julio en formato digital, y estará disponible en vinilo a partir del 30 de septiembre, según información de Variety. Asimismo, publicaron el video de “This Is a Song for Miss Hedy Lamarr”, el primer single del álbum, compuesto e interpretado por Depp (con Beck en guitarra) y en homenaje a la actriz e inventora austriaca que murió a los 85 años en el 2000.