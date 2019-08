Cande Tinelli calentó las redes con un desnudo bronceado

Cande Tinelli posó en las redes con su cuerpo bronceado Crédito: Instagram: @candelariatinelli

Parece que el invierno no asusta Candelaria Tinelli, que calentó las redes el domingo con la publicación de d os imágenes con poca ropa en las que puede apreciarse su cuerpo bronceado.

Las fotos que la cantante y modelo compartió en Instagram revelan algunos de los numerosos tatuajes que se ha hecho a lo largo de los años y una angosta línea de bronceado a la altura de cadera.

En esta oportunidad, se fotografió nuevamente en su vestidor, que se veía algo más ordenado que a comienzos de agosto, cuando la hija de Marcelo Hugo no dudó en definir ese espacio como un "caos".

Hace unos días, Cande compartió en su popular cuenta un mensaje que le mandó su papá por WhatsApp, a quien tiene agendado como "Padre" con el emoticón del hombre con bigotes. ¿La curiosidad? En el mensaje enviado a Lelé, Marcelo adopta el apodo "Daniel Chicken" ("Daniel Pollo") con foto de perfil alusiva, para intentar persuadir a Cande de que vuelva a comer carne.

"Hola. Soy Daniel Chicken. Me dijeron que no te llamo. Hace mil que no te veo. Cuando quieras charlamos", escribió Tinelli, lo cual divirtió mucho a su hija, que es vegeteriana, y con planes de convertirse en vegana paulatinamente. "Mi viejo siempre tan creativo con foto de perfil de pollo y todo para que me clave un animalex", compartió la cantante en sus Stories, tomándose con humor el gesto de su papá.

Hace pocas horas, Cande también aprovechó para desearle feliz cumpleaños a su hermana Micaela con un emotivo posteo. "Porque atravesamos juntas infinitas cosas y las superamos. Porque nunca me soltaste la mano, y siempre estuviste ahí cuando te necesité, con tu simpleza y amor. Se sabe que sos mi persona favorita del universo. Que por vos doy la vida, que por vos hago todo. Gracias por siempre cuidarme tanto. Por ser mi oido, por cagarme a pedos y aconsejarme para bien. Por muchas mas risas y llantos. Te amo tutsi. ¡MUY FELIZ CUMPLE! Por miles mas a tu lado. Sos lo mas valioso que tengo. Te amo", escribió y compartió fotos de momentos felices de todas las épocas.