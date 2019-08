El conductor le mandó a Lelé un hilarante mensaje de WhatsApp Crédito: Instagram Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli es un hombre que ha sabido aggiornarse en sintonía con la explosión de las redes sociales, ya sea para adaptarse a los nuevos formatos en su trabajo como conductor de ShowMatch, como para comunicarse con sus hijos.

Esta tarde, su hija Candelaria compartió en su popular cuenta de Instagram un mensaje que le mandó su papá por WhatsApp, a quien tiene agendado como "Padre" con el emoticón del hombre con bigotes. ¿La curiosidad? En el mensaje enviado a Lelé, Marcelo adopta el apodo "Daniel Chicken" ("Daniel Pollo") con foto de perfil alusiva, para intentar persuadir a Cande de que vuelva a comer carne.

El divertido mensaje de Marcelo Tinelli a su hija Crédito: Instagram Candelaria Tinelli

"Hola. Soy Daniel Chicken. Me dijeron que no te llamo. Hace mil que no te veo. Cuando quieras charlamos", escribió Tinelli, lo cual divirtió mucho a su hija, que es vegeteriana, y con planes de convertirse en vegana paulatinamente.

"Mi viejo siempre tan creativo con foto de perfil de pollo y todo para que me clave un animalex", compartió la cantante en sus Stories, tomándose con humor el gesto de su papá.