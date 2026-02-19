Las fotos de la cena del hermano de Mauro Icardi con Wanda Nara, Maxi López y Martín Migueles: “Mi familia”

El Wandagate no da tregua y esta semana sumó a un nuevo actor de reparto. ¿Quién? Guido Icardi, el hermano de Mauro. Durante la tarde del miércoles estuvo en Intrusos (América TV) y ventiló las internas familiares. “Lo conozco muy poco y creo que lo desconozco totalmente”, afirmó, respecto al futbolista. Pero eso no fue todo. A la noche fue a comer a la casa de Wanda Nara y se reunió con sus dos sobrinas, Francesca e Isabella. Los cuatro posaron a pura sonrisa para la cámara a modo de evidenciar que el encuentro fue alegre, ameno y divertido y que no faltó nadie, puesto que también dijeron presente Maxi López, Martín Migueles y Nora Colosimo.

“Conociendo a mi familia”, expresó Guido Icardi en una historia que subió a su cuenta de Instagram. Se lo pudo ver junto a Wanda Nara y las niñas mientras tomaban mate en el living del departamento de la conductora en el edificio Chateau Libertador. Luego publicó una segunda foto con la misma compañía, a la que también se sumaron Maxi López —con quien Mauro Icardi no tiene precisamente la mejor de las relaciones—, Martín Migueles, actual pareja de la conductora, y Nora Colosimo, la madre de Nara y una persona que, en el pasado, supo ser muy cercana al futbolista.

Guido Icardi cenó en la casa de Wanda Nara y pasó tiempo con sus sobrinas (Foto: Instagram @guidoicardi)

Se los pudo ver a todos a pura sonrisa mientras tomaban algo y disfrutaban de una cena relajada con un menú de pizzas y empanadas. No es preciso saber si la reunión se organizó antes o después de que Guido Icardi apareciera en televisión, pero de todas maneras hubo quienes se alegraron de que la familia se reuniera. Paralelamente, varios lo interpretaron como un claro mensaje al delantero del Galatasaray, quien no tiene un vínculo cercano ni con sus hermanos ni con su padre. Sin embargo, hasta el momento, él, que se encuentra en Turquía con María Eugenia “China” Suárez, no se pronunció al respecto.

En la cena también estuvieron Maxi López, Martín Migueles y Nora Colosimo (Foto: Instagram @guidoicardi)

Guido Icardi reveló que la interna familiar comenzó en 2011, luego de que sus padres se separaran, su hermano comenzara a jugar en el extranjero y él decidiera vivir en Rosario con su padre. “Nos habremos visto en alguna Navidad, cumpleaños, una vez que estaba en Suiza, que él tenía un partido de Champions. No hemos hablado mucho”, explicó sobre la distancia que mantiene con Mauro.

En este sentido, sostuvo que su hermano tiene una personalidad y un carácter muy fuertes y que “cuando se le mete algo en la cabeza, siempre quiere que las cosas sean a su modo”. También dijo que los cambios actitudinales de su hermano no tuvieron que ver con su excuñada, algo que se rumoreó durante mucho tiempo. “Wanda no lo cambió. Yo creo que él, al alcanzar la fama, el éxito... ahí es cuando se muestra cada uno cómo es”, indicó. No obstante, en lo referido a las denuncias por violencia que realizó la conductora, precisó: “Mi hermano será obsesivo con sus cosas, pero no creo que llegue a levantarle la mano a Wanda ni que tenga esas actitudes violentas”.

El hermano de Mauro habló de las internas familiares del clan Icardi

Por último, contó que invitó a su hermano a su casamiento, que tendrá lugar este año en Rosario, pero que hasta el momento no recibió respuesta. A pesar de que reconoció que se acostumbró a la distancia, expresó su deseo de que juegue en Newell’s para que puedan estar más cerca.