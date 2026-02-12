Wanda Nara expuso a Mauro Icardi y aseguró que la llamó por teléfono: “Los niños y los borrachos no mienten”

Si algo está claro es que en el Wanda Gate no hay ninguna tregua a la vista. Siguen los escándalos, las intervenciones de la justicia, los pases de factura, las indirectas y los descargos públicos. Este nuevo episodio comenzó cuando se viralizó un video de una fiesta del Galatasaray en Turquía en el que se pudo ver a un hombre dándole un beso a una mujer. Todas las miradas rápidamente apuntaron a Mauro Icardi, puesto que además María Eugenia “la China” Suárez estaba en Buenos Aires. Sin embargo, la ausencia de tatuajes en el cuello evidenció que no era él. Lejos de quedarse callado, el futbolista lanzó un fuerte descargo. Wanda Nara salió a responderle y no se guardó nada.

Luego de que se viralizaran las imágenes y de que se lo acusara de desarchivar de su Instagram fotos con Wanda Nara, Icardi publicó un extenso descargo donde negó todos los rumores. “¿Qué pasó con la farándula argentina? ¿Están cayendo en picada y ya no saben qué inventar? Las barbaridades que hay que leer para que cuatro gatos locos se la den de periodistas. ¡Qué decadencia!”, lanzó y salió en defensa de su relación con Suárez: “No desarchivo fotos, quédense más que tranquilos que no tengo nada que recordar de mi pasado cuando mi presente es increíble y con la mujer que amo y quiero estar toda mi vida”.

Mauro Icardi negó haber desarchivado fotos con Wanda Nara y ella salió a responderle (Foto: X @wanditanara)

Pero, además de esto, trascendió que en algún momento de la velada, el exfutbolista se habría contactado con su exesposa. Ella, fiel a su estilo, salió a responderle. “Los niños y los borrachos no mienten”, comentó Wanda Nara en su cuenta de X. “¿El alcohol o lo que realmente sentís? Unos mensajitos de WhatsApp más para la justicia. Con fecha de ayer. Qué peligro, tantos niños en el medio de un hombre ciego de odio y venganza", continuó, para dar a entender que recibió mensajes de Icardi.

Wanda Nara dijo que Mauro Icardi se contactó con ella y arremetió contra la China Suárez (Foto: X @wanditanara)

Acto seguido, se refirió directamente a la ex Casi Ángeles. “Y qué poco vale una mujer que se presta a todo esto por dinero. Soportar insultos públicos, descuidos, faltas de respeto por mayor y que te usen. El amor se nota y cuando no hay mucho más… Es tanto más digno trabajar y no depender de nada ni de nadie", escribió. “El mismo que ayer me escribió es el de hace tres años. Guarden este tuit”, sentenció.