Cande Tinelli sacó a la luz el motivo por el que se separó de Coti Sorokin

Aunque todo parecía ser un cuento de hadas para Candelaria Tinelli y Coti Sorokin, el hechizo duró poco. Después de haber celebrado su amor el 24 de febrero de 2024 con una gran fiesta de casamiento en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, la influencer y el artista se separaron. Instalada en Argentina, la joven rompió el silencio sobre cuáles fueron los motivos por los que se separó del intérprete de “Nada de esto fue un error”.

Cande Tinelli dijo que Coti "le demandó mucha energía" (Foto: Captura Instagram/@bondi_liveok)

Este martes 13 de mayo, ‘Lelé’ -como la llaman sus íntimos- visitó El ejército de la mañana, ciclo que conduce Pepe Ochoa en el canal de streaming Bondi Live, y contestó todo. “¿Dejaste muchas cosas por tu vínculo con Coti?“, le preguntó el periodista, a lo que ella respondió: “No, por decisión propia, y un poco sí, me demandó mucha energía, pero por algo que elegí yo, digamos. No lo quiero responsabilizar a él”.

En ese sentido, el productor quiso saber en qué momento se quebró la relación con el músico. “No sé si se quiebra la relación, que sé yo. Hubo como un desgaste del último tiempo y mucha desconexión y poca paciencia y cosas de la convivencia”, señaló. Acto seguido, Pepe le preguntó si ella se desenamoró o si había sido una decisión consensuada. “No sé si me desenamoré, estaba desencantada, un poco sí. Creo que a los dos nos pasó un poco”, comentó.

Cande Tinelli y Coti Sorokin se casaron el 24 de febrero tras tres años juntos (Foto: Instagram @candelariatinelli)

Sobre por qué en otros momentos lograron superar las crisis, pero esta vez no, la cantante señaló: “Yo creo que nos agarró con el caballo un poco cansado, viste. Pero hicimos terapia hasta el último momento y por suerte le metimos hasta donde pudimos, pero hoy no pudo ser”.

Y agregó: “Aprendí un montón de cosas con él. Una persona súper inteligente, re culta la verdad. Desde cosas musicales, de otro tipo de vida, de bajarme mucho más a tierra, no sé. Me mostró otro mundo Coti”.

Por su parte, Santiago Riva Roy le consultó cómo está su corazón y si este está listo para conocer gente, en referencia a los rumores de romance con el equitador Maxi Milito. “Me causa gracia porque me están inventando una relación que no existe”, indicó ella, pero Pepe fue por más: “¿Él te gusta?“. ”No, me cae re bien. Es un gran amigo", aseveró.

Sin embargo, eso no fue todo. Riva Roy quiso saber qué pasaba si Milito la invitaba a tomar a un vino. “No sé, te juro. Necesito estar un tiempo sola”, subrayó, entre risas. Además, dio detalles del divorcio, el cual categorizó como “tranquilo”.

La invitación de la hija de Marcelo Tinelli a Bondi ocurrió luego de que este lunes brindara un móvil para LAM (América TV) y se refiriera a que fue apresurada la idea de casarse. “Somos dos personas muy intensas y siempre fuimos de 0 a 100. Tuvimos buenos y malos momentos, y cuando volvimos quisimos apostar por todo, capaz, muy aceleradamente. Más allá del casamiento, que puede ser algo simbólico, hoy no tiene el peso que tenía antes casarse, tengo la mejor con él", reflexionó.

Cande Tinelli negó estar de novio con Maxi Milito

Y cerró: “Yo creo que hoy en día es muy difícil tener una relación, me parece que en los tiempos de ahora es más complicado. Uno está más egoísta, tiene sus tiempos, sus actividades, no cede el tiempo por cualquiera, no es fácil convivir, tenemos menos tolerancia y menos responsabilidad afectiva. Yo creo que fue un poco de todo, fue un poco apresurado, pero no me arrepiento“.