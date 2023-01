Cande Tinelli dio detalles del doloroso post operatorio tras sumarse implantes en los glúteos: “Es lo peor”

escuchar

Con el paso del tiempo, el estigma en torno a las intervenciones quirúrgicas con fines estéticos fue desapareciendo. A pesar de que quedan muchas personas que se avergüenzan de haber pasado por el quirófano para modificar o alterar levemente su apariencia, son mayoría quienes hablan del tema sin ningún tipo de pudor. En este segundo grupo se encuentra Candelaria Tinelli quien, tras confirmar que se hizo una operación para aumentar sus glúteos, utilizó sus redes sociales para dar detalles sobre el doloroso proceso.

Gracias a sus osados looks, su marcado estilo y a su tendencia a decir lo que piensa con total transparencia, la hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino se ganó el cariño de miles de usuarios que la siguen en las redes para estar al tanto de su vida.

Es a través de dichas plataformas que ella comparte detalles de su rutina, habla de sus vínculos románticos y publica fotos en donde muestra la gran cantidad de modificaciones corporales que se hizo. Desde tatuajes que cubren extremidades enteras hasta múltiples piercings e incluyendo varias operaciones, Lelé nunca tuvo miedo de someterse a un poco de dolor para poder alcanzar su concepto del cuerpo ideal.

Candelaria Tinelli se destaca por sus increíbles tatuajes instagram @candelariatinelli

Lejos de querer ocultarlo, siempre habló abiertamente del tema y dejó en claro una y otra vez que no le importa si hay quienes lo ven con malos ojos. “Me gusta mutar. Si hay algo que no me agrada mío y puedo mejorarlo para sentirme mejor conmigo misma, lo hago”, explicó cuando un usuario la cuestionó por “no estar conforme con su cuerpo”.

Sobre esta misma línea, días atrás decidió referirse a una de sus intervenciones más grandes. Desde la playa y en plenas vacaciones, la creadora de Madness Clothing compartió múltiples fotos en traje de baño y no tardaron en aparecer quienes notaron que se agrandó los glúteos.

Candelaria Tinelli se refirió a su nueva cirugía estética (Foto: Instagram)

“Para los que me preguntan (real), si me puse glúteos. Les cuento que sí, hace un tiempo ya y con el número uno”, aclaró a través de sus Historias, arrobando al médico en cuestión. Y finalizó: “Saben que no tengo ni un problema en decir las cosas que me hago”.

Días después, volvió a referirse al tema, esta vez para contestar al segundo mensaje que más le enviaron: ¿cómo fue el post operatorio? “Les cuento que a mí no me molestó nada porque soy una sacada y tengo el umbral muy alto. Quiere decir que prácticamente no siento dolor con las cosas (vacunas, tattoos, jeringas, etc)”, dijo, a modo de introducción.

Cande Tinelli dio detalles del doloroso post operatorio tras agrandarse los gluteos

“Es clave que sea dentro del músculo para que se vea natural. Es decir, que lo abren y meten la prótesis”, agregó. Sobre los cuidados posteriores, explicó: “Lo peor es el post, tenés que hacer reposo absoluto de cinco días boca abajo. Y luego sentarte de costado, dormir de costado, etc”.

Para terminar, decidió dejarles una advertencia a todos aquellos que estuviesen considerando hacerse algo similar: “Ojo, no se operen con cualquiera. Tiene que saber hacerlo bien”. De esta forma, dio por finalizado el tema y continuó publicando su contenido habitual.

