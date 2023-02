El mal momento de Cinthia Fernández en la calle al salir del trabajo: “Me reventó el auto y huyó”

escuchar

Cinthia Fernández estalló de furia en sus redes sociales luego de que el conductor de un auto estacionara muy pegado al vehículo de ella y le provocara un daño en la chapa. La panelista de Momento D y Nosotros a la mañana (eltrece) hizo su descargo en un video que publicó en Instagram, donde relató cómo sucedió el choque y detalló cómo quedó su coche. “Espero que tenga seguro”, lamentó.

El mal momento de Cinthia Fernández en la puerta del canal: “Me reventó el auto y huyó”

Fernández había sido noticia en la última semana por el áspero momento que atraviesa su vínculo con Matías Defederico, el padre de sus hijas Bella, Charis y Francesca. Debido al pago de la cuota alimentaria, la exvedette explicó que transita situaciones complejas a nivel económico. No obstante, hace horas, se viralizó un video en el que describió que sufrió un choque en la puerta del canal de Constitución.

“Tengo mucha bronca, porque un forr… no hay otro adjetivo para describirlo, me chocó el auto. Yo estaba estacionada en la puerta del canal, mandando un último mensaje desde mi celular para después ponerme a manejar. Un auto se estaciona en doble fila, creyendo que eso es correcto, muy cerquita mío, el pasajero abrió la puerta y me reventó el auto”, inició Fernández.

“Yo no entendía en qué cabeza le cabe que creyó que iba a poder bajarse en ese huequito que había entre un auto y otro”, comentó Cinthia y agregó: “Quise pedirle los datos para el seguro, pero huyó. Así que voy a dejar el nombre y la patente de este hijo de p… Obviamente, voy a iniciar las acciones correspondientes”. Antes de darle cierre al video, sentenció: “Pienso escrachar a este zángano que no me quería pasar los datos del seguro. ¿Lo tendrá en regla al auto? No sé, porque traslada a personas, pienso que lo tiene en regla. Me dice la gente del seguro que es muy común esto”.

Cinthia Fernández apuntó contra Matías Defederico y reveló que le prohibió la entrada a su casa: “Me robó”

Además de sus reclamos por la cuota alimentaria, Cinthia Fernández contó que Matías Defederico tuvo actos violentos hacia ella y por eso le prohibió la entrada a su casa. En medio de una batalla legal que busca hacer cumplir los arreglos de sobre la tenencia compartida de Bella, Charis y Francesca, la bailarina lanzó duros comentarios contra el exfutbolista.

Cinthia Fernández reveló que Matías Defederico le robó un televisor

En las últimas semanas, la exintegrante de Momento D comenzó una serie de obras de remodelación en su hogar y, fiel a su costumbre de influencer, registró parte del progreso de la reconstrucción. En este contexto, un usuario le pidió que mostrara los planos de la casa así, quienes miraban del otro lado de la pantalla, podían entender mejor qué sucedía.

Tras revelar que no podía porque no tiene los planos de la propiedad, aprovechó para apuntar contra quien supo ser su marido. “No tengo planos de mi casa, mi ex entró y me los robó, estaba buscando otros papeles también; se llevó los planos y el título de la casa, cabeza de termo”, contó. Y, entre risas, agregó: “Tuvimos que poner por abogado, a pesar de que la vivienda está asignada para mí y mis hijas, para prohibir su ingreso. Se llevó los planos, los títulos y una TV”.

