La China Suárez dio una entrevista con la TV Pública y se refirió a Mauro Icardi: “Es alguien que definitivamente mi papá hubiese querido para mí”

Poco después de las 22 del lunes, el canal de YouTube de la TV Pública comenzó a emitir La Pasión, un nuevo programa streaming de entrevistas, conducido por Gustavo Méndez. Y para la primera emisión, la invitada fue Eugenia “La China” Suárez, una verdadera figura difícil debido a que hace mucho tiempo que ella no da una nota extensa.

Durante un mano a mano que duró poco más de una hora, la China habló sobre su presente profesional, su vida familiar, pero sobretodo de la relación romántica que la une con Mauro Icardi.

En uno de los momentos más emotivos de la charla, la actriz se refirió a su padre, quien falleció en el 2012. Y sobre él, Eugenia expresó: “Mi papá amaba a la gente auténtica, estuviera o no de acuerdo. En un mundo tan falso, encontrarme con alguien que no le importa dar explicaciones ni quedar bien, para mí es un lujo. Se llevarían muy bien mi papá y Mauro”.

Y al momento de dar detalles al respecto, la China agregó: “Yo creo que le hubiese encantado porque si mi papá estuviera acá, me hubiese dicho “este chico vale la pena”. Así como muchas veces me ha dicho “acá no”, y obviamente yo me quedé. Muchas veces había muchas red flags, y ahí iba yo agarrada de la bandera roja, hasta que me la ponía contra una pared. Pero son experiencias que uno tiene que hacer”.

Sobre su actualidad con Icardi, finalmente Suárez concluyó: “Este es un nivel de todo, mis amigos se ríen, o mi mamá me dice ‘vos porque estás enamorada’, pero es verdad, es un nivel de perfección, es como si fuera una montaña rusa que está buenísima. Es un nivel de contención, de hombre. Yo era de ‘yo puedo sola’, y tener a alguien que me diga ‘no estás sola, sé que podés sola, pero estás conmigo, y podés contar conmigo’. Es alguien en quien poder descansar, y yo creo que es alguien que definitivamente mi papá hubiese querido para mí”.

La foto de la China y Mauro, que podría indicar compromiso

El posteo de Mauro Icardi para anunciar su compromiso con la China Suárez (Foto: Instagram @mauroicardi)

La novela mediática de Mauro Icardi y María Eugenia “La China” Suárez parece haber dado un nuevo giro en su relación: en los últimos días el futbolista compartió una sugestiva foto junto a la actriz y modelo que despertó rumores y sospechas acerca de un aparente compromiso de casamiento.

Icardi y “La China” estaban de vacaciones en Estados Unidos, y decidieron tomarse unos días alejados de las cámaras para disfrutar de diferentes salidas, viajes y citas románticas en Miami. Sin embargo, una historia en Instagram rompió con la tranquilidad y se viralizó en redes sociales.

La China Suárez y Mauro Icardi se comprometieron y mostraron sus alianzas en redes sociales (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

En la imagen que subió el futbolista se los ve a los dos mirándose fijamente sonrientes y tocándose los rostros con las manos del otros. Pero lo que pudo ser tan solo una declaración de amor sin más, cobró revuelo porque los dos llevan puestos en su dedo anular un anillo idéntico. La frase “te amo”, acompañó la publicación.

A los pocos minutos la foto se viralizó en redes sociales donde miles de usuarios empezaron a elucubrar diferentes teorías sobre lo que podría significar, aunque una sola hipótesis se consolidó: un posible compromiso entre ambos, en medio de la disputa judicial con Wanda Nara.

La China Suárez y Mauro Icardi

Es sabido que ambos eligen qué y cuándo mostrar lo que publican en sus redes personales, y la foto no llega en un momento cualquiera sino, como se mencionó, durante una romántica escapada por Miami.

Cabe señalar que la actriz de 33 años asegura nunca haberse casado con ninguna de sus exparejas, a pesar de que este año surgió el rumor de que sería “divorciada” a raíz de un documento que circuló por redes sociales. Las especulaciones giraron en torno a Benjamín Vicuña, aunque el actor desmintió aquellas sospechas. En tanto Mauro Icardi está casado con Wanda Nara desde el 7 de junio de 2014, pero en el último tiempo iniciaron los papeles para divorciarse en medio de una disputa por la tenencia de sus hijas.