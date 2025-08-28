Candela Vetrano y Andrés Gil compartieron su primera salida familiar tras el escándalo con Gime Accardi y Nico Vázquez

La separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez causó varios daños colaterales. Por un lado, la ruptura de Daiana ‘Dai’ Fernández - la coprotagonista de Rocky con quien se involucró sentimentalmente al actor - y el bailarín Gonzalo Gerber y por el otro rumores y especulaciones respecto al estado de la relación de Andrés Gil - quien fue apuntado como presunto tercero en discordia - y Candela Vetrano. El ex Patito Feo negó las versiones de romance con su compañera de En otras palabras y ahora, a través de sus redes sociales, reafirmó que continúa feliz y enamorado de la madre de su hijo Pino.

El miércoles 27 de agosto, Candela Vetrano y Andrés Gil compartieron postales de la salida familiar que organizaron junto a Pino, su hijo de nueve meses. Disfrutaron de un día al aire libre con un cielo azul despejado y un sol brillante. Primero, la ex Casi Ángeles subió a sus historias de Instagram una foto de su novio, en la que se lo pudo ver en el balcón de un edificio ubicado frente al puerto.

La foto de Andrés Gil que subió Cande Vetrano (Foto: Instagram @candelivetrano)

Posteriormente, Gil publicó una selfie en la que ambos posaron con amplias sonrisas. También apareció su bebé, pero de espaldas a la cámara. Si bien los padres compartieron fotos del pequeño desde su nacimiento, siempre taparon el rostro para preservar su intimidad. Andrés comentó el posteo con un corazón blanco y etiquetó a su novia en la historia.

La salida en familia de Cande Vetrano y Andrés Gil con su hijo Pino (Foto: Instagram @andresgill)

Andrés Gil, compañero de Accardi en la obra de teatro que dirige Vázquez, quedó directamente involucrado en la separación de la pareja. En LAM (América TV) dijeron que el presunto tercero en discordia era una persona conocida que también está casado con alguien del medio. Aunque no dieron nombres, De Brito dijo que “son todos actores” y que el “vínculo paralelo” lleva meses.

Los usuarios de las redes sociales volvieron a mencionar su nombre, el cual resonó hace más de un mes cuando la separación se hizo pública. A partir de esto, en su descargo en Sería increíble (Olga), Accardi dijo que con “la persona que se me vincula es mentira”. Si bien tampoco dio nombres, dio a entender que negaba cualquier tipo de vínculo sentimental con su compañero de reparto.

Andrés Gil y Gime Accardi son los protagonistas de la obra En otras palabras, la cual dirige Nico Vázquez

Ante esto, el ex Patito Feo rompió el silencio vía Instagram y buscó despegarse del escándalo. “Por todo lo que escuché y leí en medios de comunicación y redes, se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso. Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento. Por mi familia y la gente que amo, les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias”, compartió con sus 800.000 seguidores.

Posteriormente, tras la función de la obra de teatro en Bahía Blanca, el actor habló con Intrusos (América TV) y sostuvo: “Estoy con Cande en casa, unidos, intentando que todo esto no nos afecte”. Asimismo, aseguró que estaban “en el momento tal vez más especial” de sus vidas por la llegada de su hijo y aseguró que intentan no leer todo lo que se dice de ellos.

La palabra de Andrés Gil tras la separación de Nico Vázquez y Gime Accardi (Video: América TV)

En cuanto a Vázquez y Accardi, reflexionó en que están pasando por un momento complicado. “No está bueno que además agreguen cosas que son mentira y por ahí estaría bueno que respeten su intimidad”, comentó y sentenció: “Cuando vi que empezó a tomar mucho vuelo, dije: ‘Por las dudas, yo también digo algo para aplacar un poco las aguas y evitar que sigan diciendo cosas que no son ciertas’, para que haya respeto más que nada”.