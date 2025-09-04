Se conoció quién es Ulises, el chico de 20 años con el que vincularon a Gimena Accardi

El divorcio de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez todavía da de qué hablar. Es que, a pesar de que la actriz reveló que fue infiel a su pareja en el pasado, y que ambos quisieron poner un punto final a la polémica que se desató en los medios y las redes sociales por su separación, aún continúan las especulaciones sobre quién fue el tercero en discordia. Recientemente, Pepe Ochoa dio a conocer en LAM (América TV) quién es Ulises, el chico de 20 años con el que vincularon a la actriz.

Laura Ufbal reveló el motivo por el cual Gime Accardi reconoció que le fue infiel a Nico Vázquez

“Averigüé la historia, averigüé quién era él, me contacté con personas dentro del entorno de él y me dijeron que sí se vieron, se encontraron dos veces, nada más”, aseguró Ochoa. Además, dio a conocer su teoría sobre porque ella admitió la infidelidad: “Todo el mundo hablaba de Gime Accardi y Ulises, de una relación. Yo dije que ese fue el motivo por el cual también el entorno de Nico se enoja. Porque dijeron: ‘Ella se fue a España, lo dejó a Nico acá colgado’. Mientras tanto, a Nico acá todo el mundo lo trató de mal tipo, de forro, de mala persona".

Asimismo, develó cómo fue que se habrían conocido la actriz y el joven y explicó que él no es el mismo con el que ella habría engañado a Vázquez: “Lo que tengo claro es que molestó que, cuando ella vuelve de España, en el avión lo conoce a Ulises y después se ven dos veces. Está separada y todo era legal, pero a la gente de Nico le molestó (...) Cuando hablan del random, hablan de otra persona. Cuando señalan a esta otra persona, yo averigüé quién era; es Ulises”.

La palabra de Gime Accardi tras los rumores

En este marco, Gimena Accardi fue abordada por un móvil de LAM y respondió al respecto: “Hace ya varias semanas abrí mi intimidad, me expuse socialmente para aclarar algo que para mí era muy importante (...) Lo hice, no me arrepiento, pero eso lleva a un proceso largo de exposición que, no me arrepiento, insisto, pero yo ya no tengo más ganas de hablar de mi intimidad“.

“Nunca lo hice y no lo quiero seguir haciendo. Sé cómo son las cosas, sé la verdad. Nico la sabe, que para mí es lo importante en todo esto. Les doy la nota porque no me quiero ir corriendo ni mucho menos, sé que están laburando, pero no tengo nada interesante para decir, no me dan ganas de aclarar nada”, sentenció. Por último, recalcó que las personas que la acompañan en este difícil momento son “Nico, la familia de Nico y amigos”.

La teoría de Pepe Ochoa sobre la filtración de la infidelidad de Gime Accardi

Por otro lado, en el estudio continuaron con el debate sobre el tercero en discordia de la relación y la panelista Julieta Argenta expresó: “Sigo sintiendo que había algo más. Hay algo más fuerte. Que está bien, lo respetamos todos, no tenemos por qué ir detrás de saber quién es, pero acá pasó otra cosa. Son muy transparentes los chicos, se les nota”.

Sin embargo, Laura Ufbal -quien aseguró que Gimena Accardi es su amiga y mantiene diálogo fluido con ella- develó su versión de los hechos: “Lo que pasó es que cuando Paula Varela dice que se separan Dai y Gonzalo, ahí queda manchado Nico. Porque durante dos meses no se habló. Después del comunicado nadie habló nada, ella se va a España, nadie habló”.

Y siguió: “Ahí es cuando ella sale y da la cara porque ella quiere, por Nico y por Andrés Gil, para limpiar a los dos. Ella sigue hablando con su suegra, vive en frente de su cuñada“. En ese momento, Pepe Ochoa la interrumpió y aseveró: “Es falacia, es mentira”.