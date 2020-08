En la gala del jueves, Novoa no pudo cantar luego de que Esmeralda Mitre cautivara al estudio. En su retirada, la actriz hizo declaraciones frente a los medios que Iglesias criticó duramente Crédito: Prensa LaFlia

22 de agosto de 2020

Este viernes, Laura Novoa por fin pudo cantar "Cachete, pechito y ombligo", luego de una particular situación que vivió en el Cantando 2020. En la anterior emisión del programa, Esmeralda Mitre se adueñó de la pista por más tiempo del esperado,, motivo por el cual la actriz tuvo que volver a su casa toda maquillada y sin poder hacer su show.

En Los Ángeles de la Mañana, el ciclo que conduce Ángel de Brito, interceptaron a Novoa justo en el momento en que abandonaba el estudio y le consultaron si había trabajado con Mitre. La actriz contestó de forma tajante: "En esa no entro". A raíz de esa respuesta, más tarde la periodista Fernanda Iglesias fulminó a la actriz.

Fernanda Iglesias atacó a Laura Novoa: "No te hagas la actriz cool cuando aceptaste estar en el Cantando" 03:32

Video

Entre todos los medios que hicieron eco de las declaraciones de Novoa tras quedar afuera de la gala del jueves, la panelista de Hay que ver (elnueve) fue de las más tajantes con su análisis: "No puedo creer todo lo que pasó. Me da mucha risa ver a Laura Novoa decir 'entro', 'no entro'. ¿A dónde no entrás? Ya estás re adentro, Laura. Una vez que aceptaste, estás adentro, mi amor. No te hagas la actriz cool cuando ya aceptaste estar en el Cantando, mi amorcito", lanzó al aire.

Para cerrar, agregó, sin filtro: "Pensé que estaba online Laura: le iba a decir que es peor decir 'no entro' cuando te preguntan por Esmeralda e irte porque estás fogoneando algo feo, que responder tranquilamente 'no tengo ningún problema con Esmeralda, estoy incómoda porque tengo que volver a la cama con todo este maquillaje encima'. Pero la ninguneó de una manera como si fuera la peste".