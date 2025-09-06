Juana Repetto mostró por primera vez el avance de su embarazo e hizo una reflexión: “¿Rapidísimo?"

“Acabo de tirar la bomba del año en un reel. Caídas del bocho todas, a otro nivel. Me lo tenía guardadísimo. ¡Las preguntas que se van a hacer!”. Con esas palabras, Juana Repetto les anticipó a sus seguidores una inesperada noticia que sorprendió a más de uno. En el video en cuestión que subió a su feed de Instagram se la pudo ver con un test de embarazo positivo. De esta manera, confirmó que está nuevamente en la dulce espera junto a Sebastián Graviotto, su exmarido, de quien se separó a principios de este año. Ahora, mostró por primera vez el progreso de su embarazo: se fotografió frente a un espejo, dejó entrever el crecimiento de la panza e hizo una reflexión.

“Hola bebé. Les dejo una fotito de cuando cumplimos 12 semanas”, comentó Juana Repetto en una publicación que hizo esta semana en Instagram, red social en la que acumula 1.7 millones de seguidores. En la imagen se la pudo ver en ropa interior frente al espejo del baño. Posó de perfil para mostrar el crecimiento de la panza. “¿Acaso el tercer embarazo se hizo notar rapidísimo?“, cuestionó. Cabe recordar que ya es madre de Toribio, de nueve años, y Belisario, de cuatro.

Juana Repetto mostró el avance de su embarazo (Foto: Instagram @juanarepettook)

El embarazo de Juana Repetto se hizo público a finales de agosto. Luego de que la actriz subiera el video a Instagram y diera indicios de que esperaba a su tercer hijo, Fernanda Iglesias lo confirmó en Puro Show (eltrece). “Me llegó la noticia de que Juana Repetto está embarazada de tres meses, de un varón. Está embarazada de su ex, Sebastián Graviotto”, sostuvo. Si bien la pareja continúa separada, dio detalles de cómo fue el reencuentro: “Parece que él estaba mal porque la temporada no fue buena -él es instructor de esquí-. En una de las visitas a Juana renace el amor y ella queda embarazada”.

El video con el que Juana Repetto anunció su embarazo

Tras la confirmación, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto le mandó un mensaje de voz a Pepe Ochoa para LAM (América TV) y reconoció que el embarazo “fue extremadamente, sorpresivamente y estadísticamente muy poco probable”. “Fue un niño que vino porque evidentemente tenía muchísimas ganas de llegar a este planeta, a este plano”, reflexionó y agregó: “Quiso venir y será recibido con muchísimo amor. Estamos asimilando la noticia acá en casa. Está todo muy bien, por suerte, viene todo bien. No va a cambiar nuestra situación familiar de ninguna manera. Va a seguir todo como hasta el momento, por suerte. Así que, muy contenta de la decisión de seguir en esta manera”.

Sebastián Graviotto y Juana Repetto serán nuevamente padres foto: Fabián Heredia de Punto Avi

Repetto dio cuenta de que, si bien el embarazo fue sorpresivo, fue recibido con mucho amor. Por su parte, su exmarido Sebastián Graviotto también rompió el silencio y le confirmó a Andrea Taboada para Intrusos (América TV) que iba a ser nuevamente padre: “Se agranda la familia, se viene el cuarto”. Él, además, tiene una hija de ocho años llamada Lupe. Durante la conversación vía mensaje también le reveló a la periodista cómo fue el reencuentro con su ex.“En estos seis meses, una noche la invité a cenar, la pasamos bien y, bueno, pasó lo que pasó”, reveló. No obstante, aclaró que como pareja están “alejados”, pero siempre “con amor y haciendo equipo”. “Hoy estamos contentos, esperando al piojo con amor y buena energía, que es lo que se merece”, sentenció.