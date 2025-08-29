La “operación” que habría armado Wanda Nara para atacar a la China Suárez en las redes

No importa cuanto tiempo pase, en el Wanda Gate nadie saca una bandera blanca. Al contrario, los rounds son algo de nunca acabar. En medio de rumores de embarazo, Mauro Icardi y María Eugenia ‘la China’ Suárez disfrutan de su nueva vida en Estambul, Wanda Nara está en México para grabar la segunda temporada de Love is Blind (Netflix). Sin embargo, en las últimas horas, la conductora volvió a quedar en el ojo de la tormenta. ¿El motivo? Detrás de ella habría un “ejército de trolls” que tiene como objetivo “atacar” en redes sociales a la ex Casi Ángeles.

Durante la emisión del jueves 28 de agosto de Puro Show (eltrece) Fernanda Iglesias sostuvo que Wanda Nara tiene un “ejército de trolls para maltratar, hostigar y criticar a la China y a todo el que se acerque a ella”. Según detalló, se manejan vía redes sociales, pero la conductora no participaría activamente, sino que sería “el cerebro de la operación”.

Según Puro Show, Wanda Nara tendría un ejército de trolls para atacar a la China Suárez en las redes (Foto: Instagram @wanda_nara)

Quien daría las órdenes del contenido sería su amiga Luciana Campill. “Es la que dice ‘ahora hay que decir que hay que pagar la cuota alimentaria’; ‘ahora hay que decir las nenas con quien están’. Es la que baja línea de lo que hay que decir”, advirtió la panelista. Sin embargo, ella no se comunicaría directamente con los trolls, sino que “tiene a una persona que es la que reclutó gente de las redes sociales para que hagan este trabajo”. Afirmó que algunos habrían aceptado la propuesta por dinero, mientras que otros solo por el deseo de conocer a Wanda Nara.

¿Quién orquestaría a los trolls? “Luciana le manda el mensaje a Nuhayla Mohamed, que vive en Valencia, pero es marroquí. Dice ser ‘psicóloga experta en violencia vicaria’, pero trabaja en un ferry”, sostuvo Iglesias. Indicó que esta mujer sería quien ordenaría la publicación de los comentarios en las redes sociales y que pediría que se usen emojis de heces, un zorro y una carita que vomita, todo para hostigar a Suárez.

Actualmente la China Suárez está instalada en Estambul con Mauro Icardi Fuente: Instagram/@sangrejaponesa

Días atrás, Wanda Nara habló públicamente sobre la China Suárez y aseguró que en un punto le daba “lástima” por “todo lo que va a vivir” con Mauro Icardi. “Todo lo que muestra no es real y como mujer soy empática y me compadezco. Ojalá alguien, alguna mujer o alguna ex, que después aparecieron, me hubiera anticipado algo. En ese momento nadie me anticipó nada. Ojalá hubiera aparecido alguien“, reconoció. Ante esto, desde el piso de Puro Show le preguntaron si consideraba que Eugenia es una víctima y ella sostuvo: ”Sí, yo creo que es. El tiempo lo dirá“.

Wanda Nara afirmó que la China Suárez le da "lástima"

Asimismo, la mediática dijo que su exmarido la llamó y dio a entender que le habría dicho que espera un bebé con su pareja. Si bien no confirmó del todo que Suárez esté embarazada, lanzó que “muy pronto” se vería. “No sé si será verdad, quizás me mintieron. No me interesa. Pero yo no soy comunicadora de ellos, vayan a ver sus redes“, lanzó Nara. A partir de esto, en Intrusos (América TV) advirtieron que desde el entorno de la ex Casi Ángeles negaron que esté en la dulce espera de su cuarto hijo.