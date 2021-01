Cantando 2020: Lissa Vera sigue cosechando elogios Crédito: Prensa LaFlia

8 de enero de 2021 • 00:35

Por segunda vez, Lissa Vera y Tyago Griffo decidieron interpretar un tema de Cristian Castro. La integrante de Bandana y el hijo de Gladys "La Bomba Tucumana" regresaron a la pista de Cantando 2020 luego de ser salvados por el jurado y se mostraron más relajados que en su debut como pareja. "Mi mamá está mejor, por suerte no tiene síntomas muy graves", informó Griffo sobre su madre, que contrajo coronavirus.

Luego de escucharlos, Nacha Guevara (9) expresó: "Muy bien, chicos. Muy bien cantado, no se puede decir nada, porque está perfectamente hecho. Se llevan muy bien, a pesar de que apenas se conocen. Es como si hubiesen cantando el tema de toda la vida".

"¡Qué lindo cuando vienen! Tyago es una de las mejores voces de programa y a Lissa yo la amo, y me encanta escucharla cantar otros temas que no son los de Bandana. Hicieron voces que no fueron las esperables y me encantó", agregó Karina "la Princesita" (10).

El dueño del voto secreto, Oscar Mediavilla, a su vez, indicó: "¡Qué bien que cantan los dos! Un detalle para Lissa: quizá por un tema de tonalidad, cuando empezaste los graves fue extraño. Eso, hilando fino, porque no tengo mucho más para decir. Está muy picante esto".

"Lissa, es tu tercer día y cada día apareciste más linda. Me impresiona su rango vocal, tienen como piel en la garganta. ¡Hace dos días que cantan juntos! Yo entendí toda la letra, algo que no suele ocurrir con otros participantes. Y me creí la historia, la cantaron de manera muy visceral. Esta pareja es una cosa seria, porque tienen piel para cantar. Me hicieron sentir un montón de cosas y yo odio la música romántica. Tienen un presente glorioso", cerró Moria Casán (10).

