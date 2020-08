Moria Casán hizo una particular devolución de Nacha Guevara, Karina La Princesita y Pepito Cibrián

La noche del viernes en el Cantando 2020 tuvo un momento divertido cuando Moria Casán. en vez de analizar la participación de los concursantes, detalló las actuaciones de sus compañeros del jurado. Así, Nacha Guevara, Karina La Princesita y Pepito Cibrián recibieron de la diva una particular devolución.

Fiel a su sinceridad y a su famosa "lengua karateca", la jurado dedicó unas palabras a cada uno de sus colegas luego de la interpretación de Carmen Barbieri y su partenaire. "Quiero decir que me encanta el jurado, todos tienen trayectoria estelar y son todos número uno", comenzó Moria.

"Nacha da una devolución como desde lo interno. Habla de la vida, la transferencia, el triunfo, el fracaso, todo. La Princesita da más para la voz y lo técnico. Muy cauta y muy bien. Y Pepe 'sarasea' con todo lo que sabe pero no resuelve, entonces la sinopsis se las hago yo", dijo, sin filtro, la diva.

Un arranque con polémica

La emisión del viernes en el Cantando 2020 había comenzado con un tenso intercambio de opiniones que encontró en veredas opuestas a Nacha Guevara, Moria Casán y Carmen Barbieri, la primera participante de la velada. Luego de abrir la pista, la comediante regresó para interpretar "Resistiré", una canción que le valió los elogios del panel.

Al momento de la devolución, Nacha Guevara consideró que "hubo algunos progresos", y agregó: "Hay como una necesidad de saltar para todos lados que a veces funciona, y a veces no. Mejor las afinaciones, pero noté que hay un poquito de problemas con el aire". En ese momento, se produjo un chispazocuando la jurado quiso seguir hablando, pero Carmen hizo un chiste al pasar, algo que Nacha tomó como una falta de respeto. Carmen le pidió entonces: "No te podés enojar conmigo, yo soy comediante", a lo que Guevara simplemente respondió: "Tenés el derecho de no escuchar, pero a mí me cansa". A su vez, Barbieri se defendió: "Yo traigo humor, si yo te contara la mitad de mi vida te ponés a llorar. Pero tampoco pretendo que me cuentes la tuya, porque sino no terminamos más".

En el cierre, Moria Casán primero se deshizo en elogios: "Entraron con amor, con pasión, hay un fuego sagrado que se les nota y es cómo se implican, aman lo que hacen. Carmen, estuviste muy arriba. Estuvo mucho mejor que la primera vez. A mí no me molesta que resuelvas con un chiste mientras yo hablo, a mí no me molesta porque todo es parte del show". Frente a esas palabras, Nacha tomó el micrófono y empezó a interrumpir a Moria adrede, hasta que "la one" le dijo: "¡Silencio!".