Desde que comenzó el Cantando 2020 (ElTrece), distintos escándalos se desataron en la pista entre participantes y jurados. En la emisión de anoche, un intenso cruce entre Moria Casán y Agustina Agazzaniabrió la posibilidad de un nuevo conflicto que se extienda durante el certamen.

Cuando Agustina Agazzani y Facundo Mazzei ingresaron a la pista, los conductores le preguntaron a Agazzani sobre su "beboteo" en las redes sociales y las "segundas oportunidades" en las relaciones, después de confirmar que se había reconciliado con su ex novio, Agustín Bernasconi. Pero eso despertó un fuerte cruce con Moria Casán.

"Mami, con todos los que pasaron por tu lecho, no quedó un resquemor", expresó la jurado. Frente a esto, la modelo contestó: "No, porque no hubo muchos que pasaron por mi lecho".

"Entonces 'beboteas' raro", indicó Casán. La modelo se defendió y señaló que solo lo hacía en Instagram y disparó: "stalkeame un poco por Instagram y vas a ver". "Ni a Borges stalkeo, mirá si te voy a stalkear a vos que no sé ni tu nombre", respondió la jurado.

"Agus Agazzani me llamó. Se supone que tenes que saber", retrucó la modelo y Moria, desentendida, dijo que se la había confundido con Agustín Sierra, otro de los participantes del certamen.

Luego, Agus Agazzani y Facu Mazzei cantaron anoche una versión de la popular canción Esa malvada en la ronda de cumbia, pero a Moria Casán no le convenció la interpretación de la pareja y, fiel a su estilo, se los hizo saber.

"La malvada eras vos. Creo que a propósito era un juego de yo soy más que vos, yo soy la malvada", comenzó su devolución la One. Y continuó, picante: "A mi me gustaría Agustina querida, que sos tan bella, pero tan poco orgánica con tu cuerpo. Debés bebotear mal. Mami, expandite más".

Lejos de cerrar su crítica, Casán prosiguió: "El show fue de él [por Facu Mazzei] porque ella no tiene sustento para aguantar". Ante esto, Agazzani replicó: "Yo creo que no me pueden comparar con Facu que tiene tanta pista y yo recién arranco". Moria la interrumpió: "Nadie te compara. Te digo que no tenés la gracia necesaria para mover una cadera, una pelvis, un hombro como una mina haría en una disco".

Por último, la jurado del Cantando 2020 fue determinante y dijo: "No me convenció", mientras en el puntaje decidió darle un fulminante 2 a la pareja, que no tuvo una buena noche en la gala de ayer.