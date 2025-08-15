Cantó un tema de Bizarrap en La Voz, las cosas no le salieron bien y el famoso productor apuntó contra la producción

A medida que pasan los días, los participantes de La Voz Argentina (Telefe) se enfrentan a instancias cada vez más difíciles. Esto le tocó vivir el miércoles a Pablo Cuello, un concursante con registro grave que tuvo que interpretar “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52”, el exitoso tema que Bizarrap lanzó con el cantante español en 2022.

Pablo Cuello dejó fuera del certamen a Ámbar Carrizzo (Foto: Captura TV)

A pesar de que el género se alejaba de lo que el joven de 18 años acostumbra a cantar, su actuación sorprendió al jurado. El tucumano resultó ganador de la batalla y dejó fuera de competencia a Ámbar Carrizo, quien interpretó “Un bossa más”, de Zoe Gotusso.

Sin embargo, la elección de la canción no pasó desapercibida para nadie, y la polémica escaló hasta el propio Bizarrap, quien reaccionó a la performance. “La próxima les mando el beat original muchachos”, escribió el productor en un clip que publicó la cuenta de Instagram del ciclo. Además, el artista agregó un mensaje con el que celebró el desempeño del participante: “Bien Pablito interpretando”.

El comentario de Bizarrap no tardó en viralizarse (Foto: Captura Instagram)

Como era de esperar, el comentario del reconocido compositor no pasó desapercibido. Los usuarios, emocionados, pidieron de inmediato una colaboración entre ambos. “Hagan una colaboración”; “La Voz Sessions #1 Pablo Cuello” y “Necesito este junte por favor”, le escribieron.

La interpretación se convirtió en Tendencia en X (Foto: Captura @porquetendencia)

Pero mientras Cuello se llevaba los elogios, muchos televidentes expresaron su malestar con la producción y los coaches por elegir un género que no se ajustaba al talento del joven. El momento se convirtió rápidamente en tendencia en X con comentarios como: “Con la cantidad de temas que hay, jajaj”; “Cómo se nota cuando quieren sacarse a alguien de encima” y “Pasó igual, porque la otra piba cantó peor, pero si ¿cómo le vas a poner un tema así con ese vozarrón que tiene?”.

Los usuarios no tardaron en expresar su descontento con la decisión de la producción (Foto: Captura X)

Luego del debate en las redes, llegó la devolución de Miranda!. Ale Sergi felicitó a ambos participantes, pero destacó la performance del tucumano. “Era un desafío enorme el que te pusimos y nos sorprendiste. Mi consejo es que te la creas más”, remarcó el músico. Luego, Juliana transmitió la decisión del grupo: “Pablo, seguís en nuestro team”.