Cantó un tema de Bizarrap en La Voz, las cosas no le salieron bien y el famoso productor apuntó contra la producción
Pablo Cuello sorprendió en el knockout del reality que conduce Nico Occhiato con una interpretación no muy acorde a su registro de voz; qué pasó
- 2 minutos de lectura'
A medida que pasan los días, los participantes de La Voz Argentina (Telefe) se enfrentan a instancias cada vez más difíciles. Esto le tocó vivir el miércoles a Pablo Cuello, un concursante con registro grave que tuvo que interpretar “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52”, el exitoso tema que Bizarrap lanzó con el cantante español en 2022.
A pesar de que el género se alejaba de lo que el joven de 18 años acostumbra a cantar, su actuación sorprendió al jurado. El tucumano resultó ganador de la batalla y dejó fuera de competencia a Ámbar Carrizo, quien interpretó “Un bossa más”, de Zoe Gotusso.
Sin embargo, la elección de la canción no pasó desapercibida para nadie, y la polémica escaló hasta el propio Bizarrap, quien reaccionó a la performance. “La próxima les mando el beat original muchachos”, escribió el productor en un clip que publicó la cuenta de Instagram del ciclo. Además, el artista agregó un mensaje con el que celebró el desempeño del participante: “Bien Pablito interpretando”.
Como era de esperar, el comentario del reconocido compositor no pasó desapercibido. Los usuarios, emocionados, pidieron de inmediato una colaboración entre ambos. “Hagan una colaboración”; “La Voz Sessions #1 Pablo Cuello” y “Necesito este junte por favor”, le escribieron.
Pero mientras Cuello se llevaba los elogios, muchos televidentes expresaron su malestar con la producción y los coaches por elegir un género que no se ajustaba al talento del joven. El momento se convirtió rápidamente en tendencia en X con comentarios como: “Con la cantidad de temas que hay, jajaj”; “Cómo se nota cuando quieren sacarse a alguien de encima” y “Pasó igual, porque la otra piba cantó peor, pero si ¿cómo le vas a poner un tema así con ese vozarrón que tiene?”.
Luego del debate en las redes, llegó la devolución de Miranda!. Ale Sergi felicitó a ambos participantes, pero destacó la performance del tucumano. “Era un desafío enorme el que te pusimos y nos sorprendiste. Mi consejo es que te la creas más”, remarcó el músico. Luego, Juliana transmitió la decisión del grupo: “Pablo, seguís en nuestro team”.
Otras noticias de Programas de TV
- 1
Ali Campbell, la voz de UB40: de no saber tocar y tener que “conseguir” instrumentos a ser una de las bandas de reggae con más ventas de la historia
- 2
Mariana Briski: una familia de artistas, una popularidad que le hizo ruido y una cruel enfermedad
- 3
Amelia Bence: la mujer de los ojos más lindos del mundo, la que confesaba haber tenido “una capacidad amatoria intensa”
- 4
Homo Argentum: un irregular catálogo de pecados capitales, a la argentina