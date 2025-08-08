El fuerte planteo de Luck Ra a Soledad Pastorutti en La Voz Argentina: “A veces siento que no me querés”

Desde que llegó a la pantalla, la nueva temporada de La Voz Argentina (Telefe) genera un sinfín de comentarios, no solo por el nivel de talento que muestran sus participantes, sino también por los momentos descontracturados y llenos de humor que protagonizan los coaches. En esta ocasión, la atención se centró en un intercambio entre Luck Ra, quien debutó en esta edición, y Soledad Pastorutti, referente indiscutida del ciclo. Todo ocurrió durante la batalla de dos integrantes del equipo del cordobés, pero la competencia pasó a segundo plano cuando él le hizo a La Sole una revelación que dejó a todos en el estudio con la boca abierta.

La velada transcurría entre la energía habitual del certamen y la expectativa por cada presentación, hasta que llegó el momento de la batalla entre Ayelén y Nicolás, quienes unieron sus voces para interpretar a dúo “Need You Now”. La performance fue recibida con elogios por su solidez y la evidente complicidad que transmitieron en escena.

En ese contexto, el conductor Nicolás Occhiato no dejó pasar la oportunidad de destacar la armonía y la naturalidad con la que ambos se conectaron y resaltó la buena onda que fluía entre ellos. Fue entonces cuando Luck Ra, con su característico humor, lanzó entre risas: “Ya los shippeé”. Este comentario provocó carcajadas en todos los presentes.

Los jóvenes eran parte del team Luck Ra (Foto: Instagram @lavozargentina)

La tensión amistosa se hizo notar en el momento de las devoluciones, cuando Soledad Pastorutti, conmovida por la actuación, destacó la química entre Ayelén y Nicolás y admitió que le resultaba difícil elegir un ganador. Sin embargo, aclaró que no podía ayudar a Luck Ra porque, como coach, debía mantener la imparcialidad y diferenciarse en su rol.

Fue entonces cuando el cordobés, con un poco de humor y sinceridad, le lanzó: “A veces siento que no querés, Sole. A veces siento que no me querés”. Con una sonrisa, La Sole le respondió con cariño: “Te quiero mucho. Lo que pasa es que me meto en una búsqueda tuya, propia del equipo”.

Luego de ese momento, en la etapa decisiva, Luck Ra optó por que Nicolás continuara en el certamen, al destacar su solidez desde el inicio. La elección, marcada por lo parejo del duelo, dejó en claro lo difícil que es para los coaches despedirse de voces que logran emocionar y ganarse un lugar en el corazón del público.