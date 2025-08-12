El participante de La Voz Argentina que hizo llorar a Lali Espósito: “Me mató”

La Voz Argentina (telefe) emociona a todos y esta vez le tocó nada más y nada menos que a Lali Espósito. La integrante del jurado no pudo evitar conmoverse y soltar varias lágrimas ante la performance del participante Gabriel Franchelli, que interpretó la canción “A Tu Lado”, perteneciente a su primer disco. “Me mató”, reconoció entre lágrimas la diva del pop.

En la última entrega del popular reality conducido por Nico Occhiato se vivieron shows de alto vuelo musical, donde los participantes demostraron todo su virtuosismo vocal ante la atenta mirada de los jurados y sus invitados. Lali se encontraba junto a Zoe Gotusso, Miranda! con Emanuel Horvilleur, Luck Ra con Cazzu y Soledad Pastorutti con el Chaqueño Palavecino.

Franchelli interpretó "Del Otro Lado" y emocionó a todos en el piso (Foto: Gentileza Telefe)

Cuando la batalla de participantes llegó al Team Lali se desató la gran emoción de la noche. Gabriel Franchelli, de 38 años, veterinario y peluquero canino oriundo de Tandil, se robó todas las miradas de la noche al cantar “Del Otro Lado” del disco A Bailar, la primera producción de la ex Casi Ángeles publicada en el 2014.

Durante el tema, Lali, vestida con un conjunto blanco y un gorro con flecos, repetía toda la letra junto al cantante y se ponía la mano en la boca para contener la emoción. Zoe trataba de consolarla a su lado, pero era en vano, porque la artista dejó correr las lágrimas ante el talento del concursante.

Al finalizar la interpretación, la artista se desplomó sobre su atril. “¡Qué lindo, qué lindo!“, exclamó el conductor Nico Occhiato. ”Emocionadísima Lali", reconoció. En el momento de la devolución, la autora de “Fanático” aclaró por qué se conmovió tanto ante la performance de Franchelli.

“Me mató, yo tenía 21 años cuando escribí esta canción y escucharla cantada por otra persona y tan increíblemente cantada es muy emocionante la verdad”, aseguró y se rindió ante el talento del tandilense, que es uno de los participantes destacados del ciclo. Al instante, la diva se paró de su asiento y corrió a abrazarlo.

Lali vivió intensamente la performance del cantante (Foto: Gentileza Telefe)

Franchelli se ganó la atención del público en la primera emisión de La Voz Argentina con una versión impactante de “Defying Gravity”, de Wicked (popularizada por Ariana Grande). Tras pasar con éxito las audiciones a ciegas, avanzó a la etapa de Batallas, donde interpretó “Heal the World” de Michael Jackson y resultó ganador dentro del Team Lali. Su historia, su entrega y su evolución personal y artística en el certamen hacen que trascienda la pantalla y conmueva a todos los televidentes.

La canción “Del Otro Lado” pertenece a su disco A Bailar de 2014 y se convirtió en una de las baladas pop más reconocidas de Lali gracias a una perspectiva emocional íntima sobre el dolor y la distancia tras el final de una relación. Si bien no se sabe a qué desamor le dedicó el tema, la letra evoca un estado de vulnerabilidad muy grande tras una ruptura.

“No hay nada que decir ahora, ahora, ahora/ No hay nada por llorar, se terminó, el vació nos quedó/ Cada palabra es un suspiro, que muere conmigo/ Ay conmigo, ay conmigo/ Del otro lado”, reza el estribillo de la canción.

El disco A Bailar marcó el debut de Espósito como solista y fue un punto de quiebre de su faceta previa como actriz y cantante en los proyectos televisivos relacionados al mundo de Cris Morena. La carrera de Lali recién despegaba y se presentaba como una artista independiente, que apelaba al empoderamiento y la sensualidad a través de sus canciones.

Conseguir un éxito rutilante como el disco No vayas a atender cuando el demonio llama (2025) o llenar estadios de Vélez varias veces parecía una utopía en ese entonces para la artista, por eso la emoción con la que conectó en La Voz Argentina.