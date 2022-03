La conmovedora canción que eligió Gerardo Rozín para despedirse de su programa sin que el público supiera

La muerte de Gerardo Rozín, a sus 51 años, debido a un tumor cerebral, sorprendió a todo el ambiente artístico. Es así que distintas figuras del ambiente del espectáculo y el periodismo hicieron una pausa y le dedicaron unas palabras al conductor y productor de La peña de morfi a través de las redes sociales. También, hubo quienes trajeron a colación varios sucesos de la vida del periodista.

Ernesto Tenembaum, por ejemplo, recordó un episodio que sucedió en el programa que conducía Rozín todos los domingos a partir de las 11 por la pantalla de Telefe y el momento especial que se generó en medio de un tema musical. “Hace unos meses, Gerardo cantó este tema al aire. Hasta para despedirse fue sutil y sensible”, detalló el periodista en un mensaje de Twitter que, además, agradeció por el último encuentro que mantuvieron los dos. “Por la inteligencia, la sinceridad, por el té en lo del coreano y por todas las cosas lindas que hiciste”, agregó.

El posteo de Ernesto Tenembaum sobre Gerardo Rozín (Foto: Captura Twitter/@etenembaum)

En el video, grabado en julio de 2021, se puede repasar el día en que el grupo Dos Mas Uno visitó el programa del conductor, que en esa emisión estaba acompañado por Soledad Pastorutti. Los músicos invitaron a Rozín a sumarse en coro para cantar “Me voy quedando ciego”, de Gustavo “Cuchi” Leguizamón. Él no tuvo problemas en hacerlo desde su lugar y cada vez que los artistas le daban pie. “Ayudanos, eh”, le pidieron. Acto seguido, entonó la frase de la zamba: “La luz titila mis huesos. Solo la noche derrama su esperanza en el silencio dorado y herido. Por lunas que pasan cantando”.

La canción que emocionó a Gerardo Rozín

En medio de la emoción del momento, cantó más fragmentos de la letra y música que fue creada por Leguizamón en el ocaso de su vida. “A veces no sé quien soy, la lanza de mi silbido. Va alborotando recuerdos. Desenredando caminos, mientras mi risa cae al abismo”, dice esa parte de la canción que él no pudo seguir. “Me voy quedando huraño. Embalsamando destinos. No me arrepiento de nada”, agrega. “A veces no sé quién soy. La lanza de mis silbidos, va alborotando recuerdos. Desenredando los caminos”, completó, solemne, y a punto de quebrarse.

El conductor murió el viernes a causa de un tumor cerebral, según pudo confirmar LA NACION. La audiencia fiel que lo siguió a lo largo de los años y de los proyectos, como si se tratara de un amigo al que siempre daba gusto volver a ver, lo conoció en la pantalla chica como conductor, presentador, periodista y panelista.

Rozín se emocionó mientras cantaba la zamba Captura de TV

Este sábado, familiares y amigos se acercaron para darle el último adiós en una casa velatoria de Almagro. Este domingo se realizará el entierro en el Cementerio Israelita de Rosario, la ciudad que lo vio nacer, donde también se encuentran los restos de su madre.