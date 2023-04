Cami Mayan se refirió por primera vez a su separación de Alexis Mac Allister: “Todo se me iba de las manos”

escuchar

Camila Mayan celebró este fin de semana su cumpleaños número 24, rodeada de sus seres queridos en Buenos Aires. En medio de una noche a pura celebración, risas y tragos, dejó un picante mensaje en dirección a su expareja Alexis Mac Allister. Tras su separación, en diciembre del año pasado, la modelo e influencer utilizó una forma peculiar de plasmar sus sentimientos más profundos y causó sensación entre sus seguidores.

El lunes 17 de abril, Cami publicó en su cuenta de Instagram una serie de Stories temporales en las que mostró la felicidad con la que recibió un nuevo año en su vida. Compartió con su público una seguidilla de fotos y videos en los que hizo referencia a su estado sentimental y dejó en claro que actualmente experimenta un renacer en su vida personal. Luego de que el campeón mundial decidiera comenzar una nueva relación con su mejor amiga de la adolescencia, Ailén Cova, Mayan eligió sanar viejas heridas.

El picante comentario que decoró la torta de Cami Mayan (Fuente: Instagram/@camimayan)

La influencer sopló las velitas de cumpleaños sobre una torta con una peculiar frase en inglés, la cual fue interpretada por los usuarios como una indirecta para Mac Allister. “Older wiser and hotter than ever”, reza el escrito que en español se traduce en: “Más vieja, más sabia y más caliente que nunca”. Además, en diferentes ocasiones cantó canciones con letras en referencia a las desilusiones en pareja, como “Despechá” de Rosalía.

Al finalizar la celebración de su primer cumpleaños en soltería, Mayan publicó un carrusel de fotografías en su perfil y avisó: “Obvio que iba a escribir una reflexión”. En un extenso texto, hizo un repaso de sus momentos felices y no tan felices. De sus angustias y alegrías, que culminó con el agradecimiento a sus amistades y familia por el apoyo incondicional.

“Voy a ser 100% sincera. Este año arrancó como el reverendo ogt. Me parecía que todo me salía mal, que nada tenía solución y que todo se me iba de las manos”, comenzó Mayan. “Todavía estoy medio en esa, no les voy a mentir, pero empecé a mirar alrededor y entendí todo lo lindo que tenía. Sobre todo empecé a entender que cuando das amor, recibís amor. Y me alegré mucho de haberme manejado desde el amor siempre, porque en el momento que más lo necesitaba fue lo que recibí”, destacó.

El posteo reflexivo de Cami Mayan sobre su cumpleaños (Fuente: Instagram/@camimayan)

En tanto, Mayan elogió a aquellos que hicieron más feliz su vida el pasado año y en lo que va de este 2023: “En los que están en el día a día y hacen que todo sea un poquito mejor, y que la vida sea más divertida. En otras personas que quizás no tan de cerca me hicieron llegar igual ese amor y ese cariño. En personas que conocí ahora y me apoyan y cuidan como si me conocieran de toda la vida. En algunos que quizás sin ni siquiera conocernos, están ahí y créanme que se siente el amor también”.

“Solo tengo para decir gracias. Gracias por tanto amor”, concluyó la expareja de Alexis Mac Allister, que además, recibió el cariño de sus más de 292.000 seguidores, quienes plasmaron comentarios de apoyo y felicitaciones por su aniversario de vida. “Sos todo lo que está bien”; “Sos hermosa, transmitís una energía hermosa”; “A la gente buena le pasan cosas buenas” y “Rota se camina igual”, fueron algunos de los mensajes que le escribieron los usuarios.

LA NACION