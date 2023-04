Aseguran que Jey Mammon se fue de España con deudas: “No terminó de pagar”

escuchar

Juan Martín Rago, conocido popularmente como Jey Mammon, no tiene paz. Luego de que trascendiera la denuncia en su contra por abusar sexualmente de Lucas Benvenuto cuando era menor de edad, armó las valijas y se fue a España para “relajar la cabeza”. Sin embargo, el escándalo no se terminó por más que cruzara el Atlántico y las cámaras lo abordaron ni bien puso un pie en el Aeropuerto de Madrid. Pero, ahora, el actor está de regreso en la Argentina y la polémica aún lo persigue. Según trascendió en las últimas horas, habría dejado unas deudas pendientes en el hotel donde se hospedó.

El miércoles 5 de abril el exconductor de Los mammones llegó a Ezeiza y, tras intercambiar unas escasas palabras de muy mala gana con el cronista de LAM (América), partió rumbo a Europa. Sin embargo, las cámaras lo captaron durante el vuelo, también en el aeropuerto y mientras recorría las calles madrileñas con el actor argentino Omar Calicchio.

Jey Mammon regresó a la Argentina Gerardo Viercovich

Jey Mammon se hospedó en Madrid en el hotel boutique Only You, ubicado en el barrio de Salesas, en cercanía a la zona de Chueca. Según la página web, el establecimiento cuenta con amplios y luminosos espacios y las reservas están sujetas a disponibilidad y con ello también los aranceles. Una noche con base para dos personas y desayuno incluido oscila entre 196 mil y 586 mil pesos, dependiendo de la habitación que se elija. Aunque también vale remarcar que se consiguen por menor precio.

Tras el escándalo, el actor se alojó en el hotel boutique Only You de Madrid (Foto: onlyyouhotels.com)

Jey Mammon se refugió en España luego de que trascendiera la denuncia por abuso sexual en su contra (Foto: onlyyouhotels.com)

El problema es que Mammon habría tenido algunos inconvenientes a la hora de hacer el check out, previo a su vuelta a la Argentina, donde aterrizó en las últimas horas. Según el periodista Juan Etchegoyen, durante una entrevista que dio el lunes con Entrometidos en la tarde (Net TV), aparentemente el actor no habría terminado de pagar el hotel.

Según comentó, el periodista Roberto Antolín - que criticó abiertamente al músico- habló con el equipo del hotel, quienes habrían advertido sobre la deuda que dejó. “No sé si no le pasó la tarjeta por tantos impuestos en la Argentina, no sé qué pasó, pero lo que me contaba Roberto es que él no término de pagar el hotel, que debe por lo menos una noche”, expresó Etchegoyen.

Jey Mammon se habría ido de España sin terminar de pagar el hotel

En esta misma línea, compartió otra información respecto a cómo habría quedado el vínculo entre el hotel y el actor, el cual “estuvo muy pero muy mal” durante la estadía. “Ellos se refirieron a Jey Mammon de una manera un tanto extraña, porque él por ejemplo no salía de su habitación, hacía que le lleven la comida todos los días y el trato era rarísimo”, expresó y advirtió un vínculo tenso e incluso mencionó que a raíz de su situación personal, él “no habría tratado de la mejor manera a la gente del hotel”.

En esta misma línea, en la última semana trascendió cuál habría sido el exigente pedido que habría hecho Jey Mammon al llegar al hotel: que durante su estadía no aloje argentinos. Según contó el propio Etchegoyen en su programa Mitre Live, los recepcionistas del hotel le dijeron que eso no era posible.

LA NACION