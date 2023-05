Carina Zampini piropeó a un concursante de Pasaplatos y tuvo un gesto que lo hizo sonrojar

escuchar

En una nueva edición de Pasaplatos (elTrece), Carina Zampini dejó atónitos a todos en el estudio de grabación cuando le dedicó un particular piropo a uno de los aspirantes del programa. Este martes la conductora se refirió al acento del participante y aseguró que le encantó. Sin esperarse aquella actitud, José María González se sonrojó de inmediato.

El piropo de Carina Zampini que ruborizó al participante de Pasaplatos

Cada vez son menos los participantes que se enfrentan a la etapa de selección en la que Pablo Massey y Juan Gaffuri deben dirimir de manera tajante cuál será el próximo en integrar sus equipos. En una jornada a pura diversión, la conductora presentó a José María, quien luego del llamado de Zampini se presentó en público.

“Tengo 35 años. Soy originalmente de Venezuela, pero vivo acá hace nueve años. Mi relación con la gastronomía empezó acá. Mi sueño es poder tener un emprendimiento gastronómico. Creo que, por ahora, estoy enfocado en la pastelería. Gane o no gane, me gustaría que puedan probar mis brownies en mi local. Espero porque la verdad que van a quedar locos”, ironizó González.

En diálogo con Carina, el aspirante contó qué lo llevó a presentarse en Pasaplatos: “Hace tiempo que la gastronomía viene dando como vueltas en mi cabeza y nada, me decidí a animarme. Primero me costó un poco tomar la decisión y mi novia me impulsó a hacerlo, así que vine”. No obstante, luego de oír a González, la conductora no se contuvo y lanzó un inesperado piropo al aire.

“Eso sí me encanta como habla, me quedaría acá charlando con él”, dijo con una sonrisa Zampini mientras José María no emitió palabra alguna. Luego de la directriz de la presentadora de Pasaplatos, el jefe de cocina, Roberto Ottini, indicó los pasos del desafío crucial para continuar en el programa. La receta se trató de arroz con pollo al curry. Algo que no le resultó para nada fácil a los aspirantes.

Carina Zampini le secó el sudor al aspirante (Fuente: Captura de Video/El Trece)

A pesar del piropo de Carina al comienzo del concurso, durante la etapa de cocción, la conductora se acercó para entablar una conversación con González y aprovechó para secarle el sudor de su frente. Esta actitud volvió a sonrojar al cocinero que no esperaba tal gesto de la actriz.

Carina Zampini y el llamativo gesto a José María González

“¿Cómo está mi venezolano favorito?”, consultó Zampini. “Estoy sudando”, respondió el aspirante. Luego de ello, la conductora se agachó, tomó un rollo de servilletas y comenzó a secarle las gotas de sudor de la cabeza José María. “Es importante que trabajes cómodo y aparte no podés hacer nada y cualquier cosa, si yo no ando por acá, no me llames para que te seque la pelada. Vos podés agarrar un papelito y secarte, porque no queremos que nada contamine la cocina”, dijo Carina mientras de fondo los demás participantes comenzaron a aplaudir y a celebrar el acercamiento de la rubia con su compañero.

Luego de aquella escena divertida, José María acercó su plato a los chefs para determinar su continuidad en Pasaplatos. Lo cierto es que luego de degustar la preparación del venezolano, tanto Massey como Gaffuri rechazaron la propuesta. Con el lamento de Carina, el aspirante quedó sin chances de poder avanzar en la competencia.

LA NACION