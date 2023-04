Llevó a Pasaplatos las cartas del tarot y le predijo el futuro a Carina Zampini: “El diablo”

escuchar

Pasaplatos se consolida día a día en la tarde de Canal Trece y cada vez son más los participantes que se unen al equipo verde de Juan Gaffuri y al rojo de Pablo Massey. De momento la competencia permanece en la etapa final de recibir a los aspirantes, quienes integrarán el plantel definitivo de cara a obtener el premio como “el mejor cocinero de la Argentina”. En ese sentido, este jueves Sofía Gasull asistió al programa con las cartas del tarot y predijo en vivo el futuro de la conductora Carina Zampini y del jefe de cocina Roberto Ottini.

Al inicio de la emisión, se presentó la audición de Sofía en donde expresó su amor por la cocina y explicó los motivos de participar en el concurso culinario. “Yo tengo dos grandes pasiones. La cocina y el tarot. Tengo 30 años, soy de Castelar y desde muy chica veía los programas de cocina y todo me llamaba la atención”, comenzó.

“En especial me gustan preparar empanadas árabes, creo que me salen muy ricas. A veces uno está tan atareado en el día a día que no se toma el momento para poder dedicarle amor o pasión a algo que es tan importante porque es nuestro alimento del día a día”, agregó la aspirante quien revolucionó el estudio de Pasaplatos al realizarle una “tirada de cartas” a Zampini en vivo.

“¿Te hiciste una tirada de cartas para saber cómo te iba a ir?”, consultó la conductora de manera curiosa y Sofía respondió: “Me saqué unas cartas para ver si el consejo que me brindaba el tarot. Me salió que sea fiel a mí misma y que comparta sobre todo”. En ese instante le pidió a la concursante una sesión cortita para recibir alguna advertencia hacia el futuro. Además, incluyó a Ottini en la propuesta. “¡Ay! Me da... cosa”, esbozó Zampini mientras hizo el típico gesto de la “piel de gallina” o escalofríos.

Sofía predijo el futuro de Carina Zampini en vivo (Fuente: Captura de Video/El Trece)

Según la aspirante, las cartas son para “evolucionar”, se definen así y emiten consejos o guías del rumbo que se debe tomar. Tras la breve explicación, acomodó el mazo y Zampini se dispuso a retirar la primera. “Esta carta nos habla que es un momento de liberación que está presentando algo que se abre una apertura porque hay nuevas ideas hay nuevos deseos que están llegando”, definió Sofía para con la conductora.

Luego de ello, Zampini le insistió al jefe de cocina para realizar lo mismo y fue allí cuando todo se descolocó. “El diablo”, pronunció la tarotista al tiempo que Ottini y Carina se alejaron de ella con una corrida por el estudio. Después de las risas, Sofía detalló el significado positivo de la imagen. “No hay que tenerle miedo a lo que te puede tocar. Esta carta nos habla de muchísima creatividad. Esta carta nos habla de comenzar a ser protagonistas de nuestra propia vida desde donde estemos. El diablo tiene algo infantil, está sacando la lengua. Es risa el diablo, entonces habla de compartir esa risa”, completó.

Luego de ese instante hilarante el resto de los aspirantes enfrentó la prueba del día, la cual se inclinó por un plato de macarrones con queso fundido. Durante veinte minutos las hornallas estuvieron encendidas al máximo pero solo dos de los cuatro concursantes logró ser admitido por Gaffuri y Massey.

Una de las que no superó el desafío fue Sofía, que a pesar de la buena energía que transmitió en Pasaplatos, su preparación no cautivó a los chefs. “La pasta está en su punto, pero le falta un poco de sazón”, rechazó Massey. “Me re divertí, lo disfruté. Estuvo hermoso”, remarcó con angustia la aspirante que se convirtió en una de las padecientes del estricto paladar de Juan y Pablo.

