Su papá es italiano, fue a Pasaplatos y falló en la preparación de una famosa salsa por un detalle: “Puede pasar”

Este lunes debutó una nueva ronda de chefs aspirantes a convertirse en los próximos concursantes de Pasaplatos (eltrece). Sin embargo, a pesar de tener recetas conocidas, los desafíos no resultaron ser del todo sencillos.

En esta oportunidad Federico de Marco asistió al reality con el objetivo de mostrar su talento culinario, el cual trae por herencia de su padre italiano. Lo cierto es que un detalle esencial le jugó una mala pasada y los chefs lo eliminaron de la competencia por no hacer bien una salsa típica, tanto de Italia como de la Argentina.

Es hijo de un italiano, se mofó de hacer salsas y quedó eliminado de Pasaplatos

Al inicio del programa Carina Zampini le dio la bienvenida a Federico, quien contó acerca de su propósito dentro de Pasaplatos. “Viví siete años en España y volví hace seis meses. Mis tíos tienen una fábrica muy importante de bizcochitos acá en Argentina y bueno, al ver cómo trabajaban las masas, metían al horno, se hacía formitas... Todo eso desde muy chiquito, ahí me empezó a gustar un poco lo que era cocinar”, comenzó.

“Me apasiona, me encanta, me gusta mucho cocinar. Me fui para allá con mi familia hace muchos años y volví por mi padre, que me queda, además de mis hermanos”, señaló Federico con emoción en sus ojos. Tras el aliento de Zampini, las hornallas se encendieron y el jefe de cocina, Roberto Ottini, indicó a los cuatro aspirantes que deberían preparar un plato de pasta con salsa bolognesa. Algo sencillo a primera mano, debido a las raíces italianas de nuestro país, pero que no resultó del todo satisfactorio para los jurados.

Durante el tiempo de cocción de la carne picada, Zampini se acercó a Federico y le preguntó acerca del proceso y si pensaba agregarle a la salsa algún ingrediente especial. Ante ello, el aspirante dijo despreocupado: “Mi papá es italiano. Así que…”. En respuesta a eso la conductora exclamó: “¡La tenés clara entonces!”. Con la voz quebrada por los nervios, replicó: “Él siempre me dice, la bolognesa va con… Siempre me lo recalcan. Que va con carne de cerdo, entonces… Porque acá no se suele usar la carne de cerdo”.

Federico reveló que su padre era italiano y que conocía la preparación de la bolognesa, pero los chefs no le dieron una segunda oportunidad (Fuente: Captura de Video/El Trece)

Al finalizar la prueba, Federico se convirtió en el primer participante en acercarle el plato a los chefs Pablo Massey y Juan Gaffuri. Con ansias escuchó atentamente a los profesionales y se llevó una mala pasada, ya que le faltó un detalle primordial de este tipo de comidas.

“Le falta salsa”, criticó Pablo y su compañero coincidió: “Le falta todo eso, no hay. Le faltó tomate para que emulsione un poco más”. “Muy seco”, insistió Massey. Después de aquella corta devolución, el dúo devolvió el plato y no le brindó otra oportunidad a Federico. Al quedar eliminado del programa, la conductora empatizó con él: “Parece sencillo pero bueno… No es tan sencillo. El tiempo juega en contra, los nervios. Y eso que estás canchero con la bolognesa”. Con angustia, el aspirante concluyó: “Sí, pero puede pasar”.

De esta manera, el programa continúa con el proceso de admisión de aspirantes para conformar los dos equipos definitivos que luego pasarán a una ronda de competencia mucho más estricta, bajo la órbita de Pablo Massey, Juan Gaffuri y el jefe de cocina, Roberto Ottini.

